Totti, addio Ilary, spunta il grande amore storico: lei è ancora più famosa

La fine dell’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha sconvolto tutti gli italiani. Ma sapete chi è stato il primo grande amore del calciatore? Non ci crederete

La storia tra Totti e Ilary è finita: i due lo hanno comunicato in accordo e chiedendo la massima privacy per i figli (pur organizzando conferenze stampa per ufficializzare l’accaduto). Una delle storie d’amore più durature dello spettacolo italiano si è conclusa, lasciando tutti quanti sbigottiti.

Ilary Blasi è stata di certo uno dei grandi amori del calciatore, ma c’è un’altra donna che ha conquistato il cuore di Er Pupone, un personaggio ancora più famoso dell’ex letterina e che nessuno si immaginerebbe mai.

Francesco Totti ha avuto non poche storie nel corso degli anni, anche se quella con Ilary Blasi si afferma di diritto come la più duratura: i due si sono infatti sposati nel 2005, dopo che il calciatore la corteggiò per quasi tre anni. La coppia ha avuto tre figli: Cristian, Chanel e Isabel, rispettivamente di 17, 15 e 6 anni.”

Totti e Blasi avevano smentito la loro crisi giusto pochi mesi fa, quando le voci sostenevano che la loro storia era arrivata al capolinea. Tutti ci eravamo più o meno tranquillizzati, poi il fulmine a ciel sereno di qualche giorno fa: i due hanno confermato la separazione.

Totti-Ilary, addio amore: ecco chi è l’altra donna che lo ha conquistato

Mentre il gossip si rincorre, i due come stanno gestendo l’evento? Sembra che per entrambi ci sia già un nuovo amore nella vita, ed è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Totti è stato visto con Noemi Bocchi, ma per il momento si tratta solo di indiscrezioni, mentre per Ilary Blasi spuntano due nomi: Luca Marinelli e Alessio La Padula. La showgirl sembra essersi avvicinata a un misterioso “giovane”, e i due sono i nomi più papabili.

L’ex letterina e conduttrice, nel frattempo, è volata in Tanzania coi figli e la sorella per godere di un po’ di tranquillità dopo l’annuncio shock. Insomma, il grande amore è finito, ma c’è un’altra donna che ha saputo conquistare il cuore del calciatore, una famosa donna dello spettacolo che ha segnato la vita di Totti.

Il primo amore non si scorda mai, e di certo è così anche per Francesco Totti. Tra le tante donne con cui ha condiviso parte della sua vita ce n’è una in particolare che ha destato molto scalpore all’epoca, ed è persino più famosa della Blasi.

Stiamo parlando di Rossella Brescia, conduttrice radiofonica ed ex ballerina. Ai tempi la storia col calciatore era al centro della cronaca rosa. I due hanno parlato sempre molto poco della loro relazione per rispetto della propria privacy, quindi non si sa molto sulla loro storia.