Mercedesz Henger colpita da una terribile patologia. È grave

Mercedesz Henger ha deciso di confessare una terribile patologia che ha riscontrato durante la sua partecipazione all’Isola del Famosi e che una volta tornata a casa è peggiorata, la situazione è grave.

Tra le protagoniste indiscusse di questa ultima edizione dell’Isola del Famosi 2022 che ha visto la vittoria dell’attore Nicolas Vaporidis, possiamo però sicuramente annoverare tra i prediletti del pubblico anche Mercedesz Henger.

La giovane donna ha dimostrato di avere carattere da vendere e una grinta impressionante, ha sempre accettato le sfide con coraggio dimostrandosi all’altezza della situazione. La sua notorietà infatti è cresciuta a dismisura e in molti adesso seguono la giovane per scoprire qualcosa di più su di lei e sulla sua vita, però proprio un dettaglio al ritorno dall’esperienza in Honduras ha lasciato il pubblico davvero preoccupato per la salute della ragazza.

La figlia di Eva Henger ha confessato di non stare affatto bene da quando ha affrontato questa particolare esperienza all’interno del reality l’Isola dei Famosi, una patologia distruttiva la sta portando a un profondo malessere non da poco.

Mercedesz sta trovando molta difficoltà nel riadattarsi alla sua vita di prima, soprattutto a livello alimentare, sappiamo che per i partecipanti dell’Isola il cibo è davvero un fattore fondamentale del loro percorso, può portare a malessere, rabbia, litigi pesantissimi e alcune volte veri e propri problemi che richiedono l’intervento di specialisti per reintegrare quello che hanno perso, insomma la fame all’Isola non è un gioco.

Il problema però è che Mercedesz Henger ha confessato di non aver ancora superato il problema e la questione è allarmante.

Mercedesz Henger confessa il problema alimentare che la sta distruggendo

Mercedesz Henger ha deciso di svelare questo segreto che finora ha tenuto solo per lei, attraverso il suo profilo Instagram, la giovane sta combattendo contro un malessere fisico causato dalle privazioni e dalle sofferenze subite durante la sua partecipazione al programma come naufraga.

Così racconta che ancora oggi, nonostante sia tornata a casa e alla sua vita quotidiana, quando tocca il cibo si sente immediatamente male. Un malessere che non sembra diminuire con il passare dei giorni e che, ovviamente, la sta mettendo particolarmente in allarme per non incappare in disturbi alimentari davvero gravi.

Un malessere costante

Mercedesz Henger rivela di non riuscire a tenere sotto controllo la nausea, questo problema è davvero invalidante e la porta a dover mettere in pausa la sua vita per prendersi cura della sua salute, visto che insieme ai problemi legati all’alimentazione sono subentrati anche dei terribili attacchi di emicrania.

Ma i fan della ragazza sono davvero ossessionati dal suo aspetto e dalla sua salute, tanto che in molti hanno iniziato a chiederle cosa fosse quella macchia bianca sotto l’occhio che prima non avevano mai notato, ovviamente sull’isola non si ha a disposizione make-up, ma i naufraghi sono completamente la naturale.

Così la stessa ha spiegato che si tratta di vitiligine, qualcosa a cui è ormai abituata e non ci fa più caso, solitamente copre la piccola macchia più chiara con un po’ di fondotinta.

La vitiligine è una malattia della pelle che influenza la produzione di melatonina, in questo caso per la ragazza nulla di grave, quanto invece è ancora da capire come sono le sue condizioni di salute e se questo disturbo alimentare è solo momentaneo o può portare a una situazione più pericolosa. Attendiamo di avere nuove informazioni a riguardo.