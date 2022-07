Lutto Paolo Bonolis, una malattia grave lo affliggeva da tempo

Paolo Bonolis si trova in questo periodo ad affrontare un grave lutto, qualcosa che colpisce anche i telespettatori che lo seguono da tempo e che proprio non potevano aspettarsi.

Paolo Bonolis è sempre sulla cresta dell’onda, tra i conduttori più importanti non solo del momento ma fin dagli anni novanta quando la sua carriera iniziava con la Tv per bambini. Ricordate Bim bum bam?

Era uno dei programmi kids più amati nella televisione del periodo e Bonolis è stato il presentatore del programma fino al suo approdo a programmi per un pubblico più adulto come Tira e molla, anche quello degli anni Novanta, Chi ha incastrato Peter Pan? E Ciao Darwin, quest’ultimo andato in onda fino a poco tempo fa.

Il programma di questo periodo è come sappiamo Avanti un altro, preserale molto seguito su canale 5 che il conduttore porta avanti insieme al fidato collega Luca Laurenti. Un altro programma che Bonolis ha tenuto a battesimo e che purtroppo non è stato rinnovato fu Il senso della vita dove le interviste venivano condotte dalla visione di apposite immagini scelte per l’ospite che sedeva in poltrona.

Bonolis ha anche presentato il Festival di Sanremo nel 2009, anno che vide la vittoria di Arisa e Domenica In nel periodo in cui passò alla Rai. Ma è sicuramente con Avanti un altro che Bonolis sta vivendo una nuova stagione televisiva, come sempre accanto al suo fedele amico e collega Luca Laurenti.

Negli ultimi due anni Bonolis ha anche promosso un libro da lui scritto, un’autobiografia i cui proventi vanno in beneficenza e che si intitola Perché parlavo da solo.

Bonolis ha sempre cercato l’originalità nei suoi programmi e non ha mai voluto impostare un quiz nel modo classico, con semplici domande e risposte. Il suo pensiero sul modo di fare televisione lo ha espresso in modo approfondito proprio nel romanzo autobiografico.

A proposito di Avanti un altro, è proprio all’interno della redazione del programma che di recente Paolo Bonolis ha dovuto affrontare un grave lutto che ha lasciato il vuoto nella redazione e anche tra il pubblico. Ecco di chi si tratta.

Avanti un altro perde un componente importante

A perdere la vita all’età di quarantaquattro anni è stato Emanuele Vaccarini, detto il gladiatore, scomparso lo scorso 7 luglio a Roma. Pare che la causa sia stata una malattia grave che lo affliggeva da tempo.

Sonia Bruganelli, ha ricordato Vaccarini sui suoi canali social con una foto e questa frase: “Riposa in pace gigante buono”.

Emanuele Vaccarini era istruttore di MMA ed era molto appassionato di boxe e di body building, come possiamo vedere anche dalla fotografia. La sua perdita ha sconvolto tutto lo staff del programma e anche coloro del pubblico che lo conoscevano.