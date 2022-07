Tra Francesco Totti e Noemi Bocchi spunta già il terzo incomodo. Le dichiarazioni sono pesantissime

È stato proprio lui a rilasciare alcune dichiarazioni pesantissime riguardo alle ‘intenzioni’ della donna mettendo in guardia Francesco Totti.

Dopo la separazione ufficiale tra Francesco Totti e Ilary Blasi sono iniziate a circolare voci persistenti che vedevano il ‘pupone’ invaghito di un’altra donna Noemi Bocchi, sono ormai famose le foto pubblicate da Chi che vedono il famoso calciatore sotto casa della donna proprio dopo la gigantesca esplosione mediatica della fine dell’amore tra i due.

Quello che ha fatto subito drizzare le orecchie ai più attenti sono state proprio le modalità che hanno portato alla situazione che ormai è sulla bocca di tutti. Nelle ultime ore l’ex marito della Bocchi, Mario Caucci, ha deciso tornare a mantenere il silenzio, ma prima di rendersi conto della gigantesca questione che si stava andando a creare ha fatto lacune dichiarazione che fanno riflettere, soprattutto perché proprio lui ha messo in guardia Francesco Totti dalla sua ex moglie Noemi Bocchi.

Le dichiarazioni pesanti di Mario Caucci su Noemi Bocchi

Proprio all’inizio di questo 2022 è arrivata la notizia che la coppia Mario Caucci e Noemi Bocchi era arrivata al capolinea, una storia di lunga data, i due si conoscono da quando sono giovanissimi e sono stati sposati dal 2012 al 2021. In un primo momento però la cronaca rosa non si interessa al divorzio, che passa inosservata, finché non salta fuori il nome di Francesco Totti come terzo incomodo nella storia.

Pian piano si fa strada tra la notizia che fanno il giro della rete, l’avvistamento del calciatore con la donna proprio sugli spalti dello stadio Olimpico, quello è il momento in cui si inizia a pensare che la rottura con la Blasi sia dovuta a una presunta relazione tra Totti e la Bocchi, un tradimento nei confronti di Ilary buttato in faccia a tutti.

Una situazione che ha fatto scattare Mario Caucci che ha deciso di rilasciare una dichiarazione pesante proprio al Messaggero, lo stesso dice, “Se fosse vero doveva usare più attenzione. Anche e soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia. Parliamo di cinque ragazzini che ne potrebbero subire le conseguenze”, parole che lasciano intendere quanto amaro in bocca ci sia stato da parte dell’imprenditore nell’apprendere dal gossip questa notizia.

Così proprio a questo punto lancia la stoccata rivelando qualcosa sulla ex moglie, “Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione”.

Da quello che è trapelato prima del silenzio stampa deciso di tenere da Caucci scopriamo che l’uomo ha sofferto molto per la separazione e che in questo momento è in attivo una causa legale, probabilmente la questione è molto più profonda di quello che riusciamo a vedere in superficie.

Soprattutto perché le dichiarazioni dell’imprenditore diventano sempre più pesanti nei riguardi della ex moglie, lui ammette di vederci lungo e mette in guarda Francesco Totti proprio da Noemi Bocchi con alcune parole che lasciano tutti a bocca aperta.

Mario Caucci commenta così il tradimento della moglie, “Non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce”, dimostrando di conoscere molto bene la donna con cui negli anni ha costruito una famiglia, e aggiunge alcune parole inquietante, “Di Totti posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona”.

Parole pesantissime che vogliono far intendere che sappia qualcosa di più sulla donna e sulle ‘azioni’, per adesso non sono arrivate repliche, quindi è ancora da stabilire se siano le parole di un ex marito profondamente amareggiato oppure l’avvertimento potrebbe essere un segnale importante per Totti.