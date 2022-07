Gianni Sperti ha perso tutto, confessioni e verità scomode | rivelazione scioccante

Gianni Sperti, ha fatto una rivelazione scioccante che riguarda un drammatico e inaspettato episodio capitato mentre si trovava in vacanza pochi giorni fa. Ecco cosa sappiamo, i fan senza parole. Tutta la verità raccontata sui social.

Gianni Sperti oggi è un volto famoso della televisione, opinionista fisso di Uomini e donne ma le sue origini sono state come ballerino e i suoi esordi in televisione sono stati con Buona domenica e altri programmi di Mediaset, come Amici, quando ancora si chiamava Saranno Famosi e dove si esibiva in veste di ballerino.

Come ricorderete Gianni Sperti è stato insieme a Paola Barale con la quale ha avuto una lunga storia d’amore che ha fatto molto appassionare il pubblico. Una delle caratteristiche di questo personaggio, forse poco nota, è la sua passione per i cani e la battaglia che porta avanti in loro difesa. Gianni Sperti, infatti, è contro l’abbandono dei cani ed è testimonial di molte campagne di sensibilizzazione sull’argomento.

Questo è, come abbiamo detto, un periodo di pausa dalle trasmissioni televisive e com’è normale che sia i vip si concedono delle pause prima di riprendere il lavoro a settembre per le nuove stagioni dei programmi di cui sono protagonisti e così anche Gianni Sperti, la cui disavventura di cui vi stiamo parlando è accaduta proprio fuori dall’Italia mentre lui era in vacanza.

Gianni Sperti e la perdita subita in vacanza

Gianni Sperti è uno dei personaggi più attivi nel programma di Maria De Filippi in qualità di opinionista la sua è diventata una presenza fondamentale, immancabile e molti sono i dibattiti che l’ex ballerino ha tenuto con Tina Cipollari e con gli altri personaggi del programma.

Negli ultimi giorni Gianni Sperti è partito per le vacanze come molti colleghi in pausa dal lavoro, più precisamente è approdato al Cairo e al suo arrivo è capitato qualcosa che può succedere spesso in realtà all’aeroporto, il suo bagaglio si è smarrito e non è stato trovato per diversi giorni.

In una storia Instagram Gianni Sperti ha raccontato tutto: “Ora posso raccontarvi la mia disavventura. Sono arrivato il 28 a Il Cairo ma senza il mio bagaglio, non è arrivato! Da cinque giorni sono in giro senza niente! […] Nessuno sapeva dirmi dove fosse il mio bagaglio”. Nella storia il racconto di Sperti prosegue, dopo molti tentativi lui stesso ha chiesto di poter accedere al deposito bagagli e verificare di persona e una volta eseguita la ricerca il bagaglio è stato ritrovato.

La disavventura si è conclusa per fortuna nel migliore dei modi e Gianni Sperti ha potuto proseguire la sua vacanza prima di tornare alle fatiche di settembre quando siederà nuovamente accanto a Tina Cipollari nella nuova stagione di Uomini e donne di cui è fedele opinionista da anni.