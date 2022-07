Periodo buio Simona Ventura, è grave. Durissima battaglia per la figlia

Simona Ventura ha raccontato in diverse occasioni un periodo davvero drammatico che sta passando nella sua vita, ma quello che forse non tutti sanno è la difficile situazione che deve affrontare con sua figlia. È grave.

Simona Ventura è nota al grande pubblico per essere una delle conduttrici più attive della televisione e questo perché ha tenuto a battesimo diversi programmi, uno di questi per esempio è stato L’isola dei famosi che nel 2004 esordì su Rai2 con grande successo per poi passare negli anni seguenti su Canale 5. Ma prima ancora di presentare il reality show la Ventura si è occupata di sport per anni presentando Quelli che il calcio per alcune edizioni.

Simona Ventura ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo molti anni fa con la classica gavetta, ha partecipato come concorrente al programma W le donne, su Rete 4 e l’anno successivo al Il gioco delle coppie, quiz di Canale 5 condotto da Marco Predolin.

Anche lei come molte artiste e donne di spettacolo ha partecipato alla competizione di Miss Italia, dove non vince ma si aggiudica la fascia di Miss Muretto, viene presto notata e diventa la valletta del programma Domani sposi, un noto format condotto da Giancarlo Magalli.

Negli ultimi mesi si è parlato della malattia polmonare del compagno di Simona Ventura, Giovanni Terzi affetto da una malattia che interessa l’apparato respiratorio e con la quale deve prestare molta attenzione perché soprattutto in questo periodo con il Covid il rischio di ammalarsi è molto alto e Giovanni Terzi al momento ha una capacità polmonare limitata. Di recente l’uomo ha anche scritto un accorato appello sui social per incitare le persone a vaccinarsi.

Ma quella dell’attuale compagno non è stata l’unica situazione difficile che la donna ha dovuto affrontare. Se questa era una situazione che riguardava la sfera sentimentale, il fatto che vi raccontiamo ha invece a che fare con le questioni di famiglia. Ecco cosa è capitato con sua figlia.

Simona Ventura e la storia con sua figlia

Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che Simona Ventura, oltre ad essere madre di Nicolò e Giacomo avuti da Stefano Bettarini, è anche madre di Caterina, presa in affido tempo fa e alla quale ha voluto dare lo stesso cognome che avevano i fratelli acquisiti per non farle sentire la differenza.

Caterina è stata presa in affido perché non c’era nessuno che potesse occuparsi di lei. Simona Ventura è intervenuta con un gesto davvero altruista e ancora più altruista è stata la scelta di mantenere i contatti con la madre biologica della ragazza.

Di questa storia Simona Ventura non ne ha parlato quasi mai ma oggi la donna ha raccontato la storia dell’affido e del fatto che non sempre è stato facile, insomma il percorso di prendere in affidamento un minore non è sempre tutto rose e fiori ma Simona Ventura è una donna forte e determinata che si è saputa dimostrare all’altezza di ogni situazione e lo abbiamo visto.