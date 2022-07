Aggredita violentemente Elisabetta Gregoraci. Situazione drammatica che è sfuggita di mano

Proprio Elisabetta Gregoraci è stata violentemente attaccata dopo alcune sue dichiarazioni e alcune parole al vetriolo arrivano proprio da una sua collega.

Gli screzi tra i Vip sono sempre stato un argomento davvero molto caldo, soprattutto perché spesso il botta e risposta è particolarmente pesante, andando anche a sfociare in veri e propri attacchi mediatici pesantissimi.

Ovviamente con l’avvento dei social queste dinamiche sono andate ad intensificarsi e a oggi è molto più immediato che attraverso le proprie Instagram storie si possa attaccare deliberatamente un altro collega per alcune dichiarazioni rilasciate.

Questo è spato proprio il caso che ha vista coinvolta Elisabetta Gregoraci, la famosa showgirl è stata brutalmente attaccata da un’altra donna molto influente del panorama televisivo italiano Karina Cascella. Ecco le parole al vetriolo pronunciate dall’influencer e opinionista televisiva.

Karina Cascella è conosciuta ai molti per essere stata una attiva opinionista e protagonista del programma pomeridiano amato dal pubblico Uomini e Donne, quindi è nel suo dna captare alcune situazioni scomode per dire la sua e conoscendo molto bene il suo caratterino tutto pepe, quando esprime un pensiero ci va giù molto diretta.

Esattamente questo è successo poco tempo fa quando ha stroncato Elisabetta Gregoraci attraverso le sue storie di Instagram dopo le dichiarazioni della stessa, la Cascella ci è andata giù pesante dicendo alla famosa presentatrice che a volte su certe questioni sarebbe “meglio tacere”.

Tutto è nato quando la Gregoraci, durante un’intervista, aveva confessato di avere un modello di vita, la stessa afferma che il suo mito è Madre Teresa di Calcutta, una confessione che ha mandato su tutte le furie Karina che non ha perso occasione per far presente alcuni dettagli indicativi.

Elisabetta Gregoraci attaccata pesantemente da Karina Cascella

Karina Cascella così decide di prendere in mano il suo telefono e di dire la sua, ovviamente la famosa opinioinista non ha peli sulla lingua e ci va giù pesantissima affermando che quando legge certe ca***te il suo istinto la porta a reagire. Nello specifico la Cascella dichiara che lo stile di vita di Elisabetta non ha proprio nulla a che vedere con quello di Madre Teresa e fare un’affermazione del genere è paradossale.

La dichiarazione al vetriolo di Karina Cascella

Karina Cascella dice apertamente, “Se tu fai un’affermazione simile vuol dire un’altra cosa. Cioè, il mio mito è sempre stato un personaggio del genere, una persona che si è prodigata per gli altri e che ha rinunciato alla sua vita per gli altri. E va veramente a cozzare con Montecarlo, con le barche, con le ville con lo sfarzo e con il lusso sfrenato. A me viene da sorridere leggendo una dichiarazione del genere, ma credo anche a voi”.

Ci tiene a precisare che non c’è l’ha con nessuno però alcune affermazioni forse sarebbe meglio ragionarle prima di dirle, così sempre attraverso il suo canale Instagram che conta un milione di utenti, prosegue, “Io non ce l’ho con nessuno. Sfoglio Instagram, mi esce fuori una ca***a del genere e istintivamente dico: ‘Ma fai davvero? Veramente dallo yacht dici che il tuo mito era Madre Teresa di Calcutta?’. Fa sorridere”.

La stessa ha anche affermato che dopo le sue dichiarazioni ha ricevuto moltissimi messaggi di assenso, persone che come lei hanno pesato la stessa cosa, forse Elisabetta voleva far riferimento a qualcos’altro, di certo sa benissimo di non vivere nell’assoluta povertà, ma per adesso non ha rilasciato nessuna dichiarazione o spiegazione.