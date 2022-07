Marco Columbro a un passo dalla morte, la grave malattia non ha pietà: “sono morto”

Marco Columbro ha affrontato una dura battaglia con una malattia grave. Si tratta di qualcosa che lo ha segnato per sempre, nel pubblico e nel privato: “Sono morto…”. Vi raccontiamo cosa è successo.

Chi ha vissuto la televisione degli anni Novanta non può non ricordare certi programmi televisivi o certe serie Tv. Per esempio, vi ricordate delle prime edizioni di Paperissima, oppure Caro maestro? Ebbene Marco Columbro era uno dei volti principali di Mediaset in quel periodo e presentava Paperissima insieme a Lorella Cuccarini ed era il protagonista di una delle serie Tv migliori di Mediaset in quel decennio.

Ma a cominciare dai primi anni del Duemila, Columbro è scomparso dalle scene e di lui non si è saputo più molto, salvo qualche fugace ospitata in alcuni programmi televisivi. Purtroppo l’attore e presentatore ha dovuto affrontare un dramma importante che gli ha cambiato la vita. Una grave malattia che lo ha sconvolto e che addirittura si dice lo abbia fatto andare in coma per un po’.

Lo stesso Marco Columbro ha raccontato in prima persona il declino della propria carriera e il fatto che da un momento di grande successo e impegno in Tv, è finito nel dimenticatoio e non è stato più contattato per lavorare. La motivazione di tutto questo ha le sue radici nella salute e ora vi raccontiamo che cosa è successo e cosa l’ex presentatore e attore ha dovuto attraversare.

Marco Columbro e la malattia che gli ha cambiato la vita

Come molti personaggi diventati molto famosi nello stesso periodo, quello tra gli anni Ottanta e Novanta anche Marco Columbro veniva dal teatro e per altro ha avuto l’onore di lavorare accanto a Dario Fo e Franca Rame, praticamente due divinità della storia del teatro.

Di Lorella Cuccarini ha detto sempre cose belle e conserva di lei un ricordo bellissimo, la show girl voleva farlo ballare con lei e proprio in sala prove si è saldato il loro rapporto. Chi guardava i programmi televisivi da loro condotti non poteva fare a meno di notare il feeling tra i due. Erano una coppia inossidabile e tra quelle che funzionavano di più, come la coppia Frizzi – Carlucci.

In una delle ultime interviste che Columbro ha rilasciato parla così della sua carriera: “Ho vinto 13 Telegatti, sono passato da un giorno all’altro dall’essere un emerito sconosciuto ad avere l’ufficio stampa di Canale 5 che mi telefonava che mi diceva ‘Hai tre giornalisti che domani vengono a casa tua, poi hai un servizio fotografico da fare’. Come un’onda che ti travolge e inizialmente ti monti la testa”.

La carriera di Marco Columbro ha poi subito una battuta d’arresto dovuta a un ictus che lo ha mandato in coma per quasi un mese. Un problema neurologico serio dal quale non è stato semplice riprendersi.

“Sono stato in coma 25 giorni, ricordo che sono svenuto in albergo, mi sono svegliato dopo un mese in sedia a rotelle in un centro di riabilitazione. Uscire dal coma è stata una rinascita, devi riapprendere le cose che sembravano acquisite. Dopo la malattia per la televisione sono morto. Mi sono dedicato al teatro, della mia azienda di biologico e del mio resort in Toscana”.

Marco Columbro sarà anche stato dimenticato dalla Tv ma sicuramente il pubblico lo ricorda con affetto e di certo i giovani spettatori dell’epoca non possono dimenticarlo e questa è la soddisfazione più grande per un artista.