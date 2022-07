Dramma reale a Buckingham Palace: finisce in terapia, il motivo è terribile | peggio dei Kennedy

Buckingham Palace è scosso da un altro orribile dramma: un reale finisce in terapia e il motivo è davvero terribile. Ecco cosa è successo

Al dramma non c’è mai fine e nemmeno i reali si salvano. A Buckingham Palace c’è un nuovo scandalo: uno dei reali è finito in terapia, e il motivo è tra i peggiori. Dopo lo scandalo che ha coinvolto il Principe Carlo, ora la famiglia reale si trova a fare i conti con un nuovo, enorme problema.

Mentre i sudditi del trono rimangono sbigottiti, le polemiche contro Buckingham Palace rimangono accese: sembra che la Royal Family non possa avere un momento di tranquillità. La Regina Elisabetta, dall’alto dei suoi 96 anni, deve ancora vedersela col gossip e le delusioni famigliari.

La sua salute già cagionevole non fa altro che peggiorare, e di certo le preoccupazioni non la aiutano. Si pensa infatti che presto la sovrana dovrà lasciare il comando a Carlo e alla sua consorte Camilla, ma la regina non sembra voler demordere, neanche dopo l’ultimo avvenimento che ha scosso la famiglia. Uno dei membri centrali è finito in terapia, causando dolore ai famigliari e all’intera nazione.

Dramma a Buckingham Palace, proprio lui finisce in terapia

Dire che la famiglia reale è in ansia è dire poco. Tutta la nazione si è stretta attorno ai reali e alla moglie di uno dei componenti più importanti dopo l’orribile scandalo. È finito in terapia a causa di scatti d’ira e comportamenti instabili dovuti all’ansia causata dalla rottura dei rapporti tra Buckingham Palace e i duchi di Sussex, Harry e Meghan.

Stiamo parlando proprio di William, figlio primogenito di Carlo e Lady Diana, che ha cominciato a vedere un terapista per risolvere i problemi che si porta dietro da anni e che si sono acuiti con l’abbandono del Regno Unito di Harry e Meghan.

È stata sua moglie, Kate Middleton, duchessa di Cambridge, a spingerlo a vedere un professionista per risolvere finalmente le questioni in sospeso. Il rapporto tra William e Harry è sempre stato piuttosto nebuloso: se agli eventi pubblici li abbiamo sempre visti sorridere, quasi complici, in realtà sembra che i due non andassero molto d’accordo.

Si tratta comunque di un legame tra fratelli che, ufficialmente, non hanno mai avuto litigi importanti. Si vocifera quindi che William sia in realtà molto provato dall’allontanamento di Harry, e che i suoi problemi d’ansia siano dovuti proprio a questa rottura. Il duca ha così deciso di cominciare una terapia, sperando di poter calmare i suoi demoni.