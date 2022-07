Tradimento Michelle Hunziker, proprio lui beccato con un’altra. È famosissima e formosissima!

Michelle Hunziker sembra essere stata dimenticata dal suo compagno per un’altra bellissima donna. Ma cosa è successo e di chi si tratta?

Come può una donna bellissima come Michelle Hunziker venire messa da parte per un’altra? Eppure pare sia successo: il compagno della conduttrice, il chirurgo Giovanni Angiolini, è stato pizzicato al fianco di una bellissima donna. Ma che cosa è accaduto davvero?

Michelle Hunziker è da sempre protagonista della cronaca rosa per i suoi amori. Tutti si ricorderanno la storia con Eros Ramazzotti, col quale ha avuto una figlia, Aurora, seguitissima sui social. La coppia era il sogno di ogni innamorato: la Hunziker, infatti, era grande fan del cantante e lo conobbe dopo un concerto a Milano. Una storia che ha fatto sognare tutti per diversi anni.

I due si sono separati nel 2002 e nel 2009 c’è stato il divorzio vero e proprio. La coppia è rimasta in ottimi rapporti: tra i due c’è un enorme affetto e rispetto, tanto che Ramazzotti ha incluso lei e la loro figlia nel suo ultimo videoclip, per Ama. A Michelle il cantante aveva scritto Più bella cosa, una delle sue canzoni più famose e di successo.

La carriera di Michelle Hunziker è nata tra le sfilate di moda, quando lei aveva solo 17 anni, nel 1994. Negli anni successivi c’è il suo esordio in TV, prima come concorrente a Buona Domenica e poi con un piccolo ruolo a Mai dire Gol del Lunedì. La prima vera esperienza di conduzione è quella in Paperissima Sprint col Gabibbo.

Dopo Ramazzotti, la donna è stata legata all’imprenditore Tommaso Trussardi dal 2011 al 2022, col quale ha avuto due figlie. Dopo la fine della storia con Trussardi, Michelle Hunziker ha trovato un nuovo compagno nell’ex gieffino Giovanni Angiolini, medico chirurgo. Ora sembrerebbe che la nuova fiamma della conduttrice abbia trovato un nuovo interesse.

Michelle Hunziker lasciata da parte?

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati visti più volte insieme ed è ormai confermato che i due abbiano una relazione amorosa. Negli ultimi giorni, però, Angiolini è stato visto accompagnato da una bellissima donna a un evento.

Qui è stato fotografato insieme a Elizabeth Hurley, la supermodella britannica con una bellezza da togliere il fiato. I due erano al Raffaello Summer Day, dedicato appunto a Raffaello. Il gossip è dilagato fin da subito: tutti si sono chiesti se il chirurgo fosse interessato alla modella. Sembra che il loro incontro, però, sia esclusivamente lavorativo. Michelle Hunziker può stare tranquilla!