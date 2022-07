Bomba Clizia Incorvaia, stesa su un lettino attaccata alle macchine

Una delle più amate partecipanti del Grande fratello Vip ha messo in allarme molti dei suoi fan per alcune immagini pubblicate.

Una delle ex gieffine più amate dell’edizione passata del Grande fratello Vip, in queste ore ha fatto molto parlare di sé, la donna ha trovato un forte riscontro mediatico proprio grazie alla sua partecipazione al reality nella casa più spiata d’Italia.

In questo particolare frangente spesso capita di assistere a love story, che però finiscono nel momento in cui viene varcata la famosa porta rossa. Nel caso di Clizia Incorvaia la storia è andata diversamente, all’interna delle mura della casa di Mediaset ha incontrato l’amore della sua vita, ovvero Paolo Civarro, abbiamo visto la loro relazione nascere, crescere e diventare qualcosa di importante.

Una volta usciti dalla casa del Grande Fratello Vip la loro storia d’amore è continuata e non solo, i due hanno anche messo su famiglia quando è arrivato il piccolo Gabriele.

In questo ultimo periodo infatti proprio lei è stata particolarmente presente sui social, dove è molto seguita diventando un’Influencer di successo, mostrando la sua quotidianità e proprio il piccolo appena arrivato in famiglia che da poco ha compiuto quattro mesi, scaldando così il cuore di tantissimi dei suoi follower.

Però sempre attraverso le sue Instagram storie si è mostrata anche attaccata a degli elettrodi e questo ha fatto sorgere alcune domande ai fan sul suo stato di salute.

Clizia Incorvaia ha sempre dato prova di essere una donna con le idee ben chiare, nel tempo ha deciso di trasferirsi dalla Sicilia, sua terra natale, a Milano per poter proseguire gli studi universitari, ha ancora portato avanti la sua carriera come modella, in questo percorso ha trovato un ampio spazio nel mondo dello spettacolo che l’ha accolta a braccia aperte.

Adesso, con l’arrivo del piccolo Gabriele si divide tra il ruolo di mamma e quello di Influencer dove riscuote un notevole successo, ed è proprio uno scatto mostrato che inizialmente ha fatto preoccupare i suoi tanti fan.

Clizia Incorvaia mi è mostrata stesa su un lettino di una clinica con degli elettrodi attaccati al corpo, si vedono anche delle persone con il camice bianco attorno a lei. Prontamente la Incorvaia ha voluto rassicurare i suoi follower sulle sue condizioni di salute.

Clizia Incorvaia trattamento evolvix

In brevissimo tempo Clizia Incorvaia ha spiegato ai suoi tanti ammiratori che in quel momento si trovava in una clinica estetica per sottoporsi alla quarta seduta del trattamento evolvix di radiofrequenza e tonificazione, quindi anche se inizialmente sembrava qualcosa di più preoccupante, la donna ci ha tenuto subito a spiegare di cosa si trattasse realmente.

È risaputo che per Clizia è molto importante prendersi cura del suo corpo, e tra le tante cose che fa per mantenersi sempre in forma, ci sono anche questi trattamenti specifici e localizzati. Svelato uno dei segreti della sua bellezza.