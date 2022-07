“Ennesima vittima”, ora è toccato a Barbara D’Urso, colpita violentemente

Barbara D’Urso è stata aggredita proprio da lei e questa volta è davvero pesante, lo fa attraverso i canali social in seguito a un confronto diretto avvenuto a Pomeriggio 5.

Come sappiamo uno dei salotti principali di Mediaset, oltre Verissimo condotto da Silvia Toffanin è anche Pomeriggio 5 che vede alla conduzione Barbara D’Urso, attrice e presentatrice partenopea che da alcuni anni è una delle regine di Mediaset.

Nel suo programma si dibatte di molti argomenti di attualità, dalla cronaca alla politica, ma soprattutto ci si sofferma su argomenti di costume e si commentano i programmi di punta della rete. Per esempio Grande fratello e Isola dei famosi, i due reality più importanti.

Ma chi è Dvora Ancona, che ha criticato aspramente Barbara D’Urso? La donna è una dottoressa specializzata in chirurgia estetica. Ma cosa centra un chirurgo estetico con Barbara D’Urso? L’oggetto della discussione è il reality ambientato in Hondursa, L’isola dei famosi dove sembra che i concorrenti possano usufruire di ritocchi di chirurgia estetica. Ecco spiegata la dichiarazione di Ancona che avrebbe svelato questo piccolo segreto dietro le quinte del programma.

Ancona contro D’Urso

Naturalmente trattandosi questa di una dichiarazione forte, Barbara D’Urso ha subito invitato la dottoressa nel suo programma per discutere della questione ma la discussione ha preso una brutta piega e la donna a un certo punto si è rivolta male alla presentatrice che le chiedeva di confrontarsi con un altro dottore sulla questione.

L’uomo in questione è il dottor Lorenzetti, ma Ancona non ha voluto parlare con lui affermando di non voler litigare solo per aumentare lo share del programma.

La donna sul momento, in trasmissione non ha aggiunto altro ma poi ha portato avanti la sua critica su instagram: “La sua pazienza ha un limite? E la mia? Guardate la sua espressione mentre spiego il botulino, ma perché non vuole sapere niente, come mai crede di essere così preparata. Io ero lì per cercare di spiegare, invece no, soltanto per farmi litigare”.

La critica è rivolta a Barbara D’Urso e l’accusa verso la presentatrice è che quest’ultima non sarebbe interessata davvero alla questione ma il suo scopo era solo intavolare una discussione tra i due ospiti.

Lo sfogo della dottoressa prosegue in questi termini: “Certo che sono laureata in chirurgia e medicina nonché specializzata in estetica, inoltre l’altro giorno ero a specializzarmi in un Congresso di livello mondiale. E poi cosa succede? Che invece arrivo e dei perfetti sconosciuti incapaci o comunque non preparati nel loro mestiere mi devono venire a dire che io ho torto e che cosa vogliono fare?

Semplicemente mettermi a confronto con un altro medico, che fa un’altra professione, e volevano farmi litigare. Ma vi pare una cosa normale? Mi sono stancata di andare in una trasmissione per far ridere perché la Barbarina ha deciso che qui la poverina sarà l’ennesima vittima che cadrà nelle sue mani, perché devi stare zitta con lei, zitta, zitta, non ha fatto altro che ripeterlo. La D’Urso ha perso la pazienza? Anch’io perché non mi inviti in televisione per cercare di sbugiardarmi”.

Le parole di Ancona sono state molto dure e sicuramente chiare per quanto riguarda il suo pensiero circa alcuni atteggiamenti televisivi.