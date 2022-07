Katia Ricciarelli, “pensieri suicidi” per la violenza subita

Katia Ricciarelli è una donna forte e dal carattere importante, ma nella sua vita ha dovuto subire una situazione drammatica che l’ha portata addirittura a pensare alla morte.

Katia Ricciarelli non è soltanto famosa per essere stata molto protagonista poco tempo fa del reality il grande fratello Vip o altro, oppure per essere stata la moglie di Pippo Baudo, ebbene la grande popolarità della Katia Ricciarelli deriva dal fatto di essere una delle più importanti cantanti liriche del mondo.

Nello specifico Katia è un soprano e nella sua incredibile carriera ha visto i palchi più prestigiosi come a Londra, Chicago, ovviamente Milano alla Scala e tanti altri, dove si è esibita portando in giro questa arte.

La sua voce è qualcosa di incredibile, famosa per il suo timbro etereo, una spiccata musicalità e di senso del fraseggio, ha iniziato a studiare musica e canto al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, il suo debutto arriva a Mantova nel 1969 con un grande classico, La bohème, in seguito l’anno successivo arriva sul palco del Regi di Parla interpretando un altro grande classico dell’opera lirica, Il trovatore.

Nella sua carriera incredibile ci sono anche stati dei moneti davvero terribili, una faccia della medaglia che molto spesso in questo campo non viene mostrato, ma che capita più di quanto di possa pensare, spesso non fa scalpore, ma se si tratta di Katia Ricciarelli allora diventa subito una bufera enorme.

Successe proprio che durante una sua esibizione sul palco del Teatro alla Scala di Milano arrivarono fortissimi fischi, una situazione davvero orribile, tanto che l’allora marito Pippo Baudo non è stato capace di mantenere il controllo e arrivò addirittura a prendere a schiaffi un loggionista. Questo è uno degli episodi sgradevoli della carriera della grande artista, ma ce ne sono stati moltissimi di grande successo.

Per i suoi venticinque anni alla carriera, nel 1994, è stata insignita del titolo di Kammersängerin a Vienna e di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana, un riconoscimento di grandissimo prestigio. Nella carriera di Katia ci sono stati davvero dei momenti altissimi di soddisfazione, ma nella sua vita privata la stessa ha rivelato di aver subito delle situazioni drammatiche.

Il trauma drammatico vissuto da Katia Ricciarelli

Durante un’intervista molto personale nel salotto di Verissimo Katia ha raccontato alla padrona di casa Silvia Toffanin di un episodio davvero drammatico che l’ha vista protagonista quando era molto giovane, la stessa racconta che questo agghiacciante evento l’aveva portata addirittura a pensieri suicidi.

Katia ha così deciso di rivelare a cuore aperto una delle esperienze più traumatiche della sua vita, quando a soli diciotto anni è stata vittima di molestie da parte di un frate, la stessa ha raccontato con parole che spezzano il cuore, “Mi trattava come una figlia. Finì per convincermi che la mia vocazione era per la vita monastica. Mi resi conto presto che si era innamorato e non potendo possedermi fisicamente, pretendeva che nessun altro mi avesse”.

Inizia così a rivelare il triste e gravissimo accadimento, poi prosegue “Ho vissuto un trauma pazzesco, rimasi distrutta, avevo fiducia in lui. Lui reagì facendomi passare per matta. Diceva delle cose che poi si rimangiava, sostenendo che era un parto della mia fantasia”.

Una situazione che troppo spesso ci tocca sentire, un uomo che viene respinto e di conseguenza rigetta tutta la sua frustrazione sulla donna, facendola passare per pazza e così creando attorno a lei una vera e propria paranoia e paura del giudizio, paura nel denunciare, portando a vivere il proprio dramma nel silenzio per evitare ulteriori conseguenze.

Fortunatamente Katia è riuscita a superare il dramma e a scacciare quei terribili pensieri che le affollavano la mente, purtroppo per molte altre donne la storia va a finire molto peggio.