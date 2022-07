Selvaggia Lucarelli colpita con violenza, dopo le minacce era inevitabile che finisse così

Selvaggia Lucarelli che di solito è la “carnefice” questa volta è “vittima” di pesanti accuse che le sono state rivolte da qualcuno verso cui lei non era stata clemente negli ultimi tempi. Ad attaccarla è stato naturalmente un personaggio pubblico molto influente che si è rivolto a lei tramite i social. Ciò che ne esce è come spesso capita una guerra mediatica a colpi di botta e risposta sui social.

L’opinionista di Ballando con le stelle è tra le persone che ha fatto parlare di più di sé, nel bene e nel male. Questo soprattutto per le sue opinioni molto nette sulla condotta di alcuni personaggi famosi. Probabilmente è anche un ruolo che le piace molto ricoprire, e le sue capacità dialettiche le permettono di accendere ogni volta discussioni che finiscono sempre in un modo o nell’altro per fare il giro del web.

Negli ultimi mesi diversi sono stati i suoi bersagli, da Michelle Hunziker in vacanza alle Bahamas quando era appena scoppiata la guerra in Ucraina e sulla quale fece un commento in merito al presunto dispiacere della celebrità per quanto stava succedendo in Ucraina, a Morgan con il quale ha discusso più volte durante le puntate di Ballando con le stelle in cui lui era concorrente.

Negli ultimi giorni però è stata proprio lei ad essere attaccata pesantemente da un personaggio molto noto che neppure le manda a dire: Fedez, anche lui bersaglio tra i preferiti della Lucarelli per le sue ultime dichiarazioni relative alla sua esperienza con il cancro.