Cristiano Malgioglio, “Pochi mesi di vita…”. Notizia devastante, il terribile male lo ha massacrato

Cristiano Malgiolgio, ha fatto una drammatica confessione che riguarda una malattia seria per la quale c’è poca speranza. Si parla di pochi mesi di vita, i fan sono scioccati.

Cristiano Malgioglio è reduce dalla partecipazione come concorrente di Il cantante mascherato, fortunatissimo programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci ma come sappiamo Malgioglio è un artista tra i più grandi nella storia della musica.

Non solo cantante di grandi successi ma anche autore di testi di canzoni tra le più belle e interpretate da altri famosissimi cantanti. Per esempio sapevate che è proprio lui l’autore di Gelato al cioccolato, famosa hit cantata da Pupo?

Dagli ultimi annunci che sono stati fatti nelle scorse settimane a proposito del palinsesto della prossima stagione televisiva della Rai, è stato annunciato un nuovo programma dal titolo Tu casa es mi casa, e sembra che proprio Cristiano Malgioglio sarà il conduttore.

Si tratta di uno show che andrà in onda a partire da dicembre e che prevederà anche la partecipazione di ospiti diversi a ogni puntata.

Ma questo nuovo format non sarà l’unico programma in cui vedremo Cristiano Malgioglio all’opera, infatti il cantante sarà confermato anche come Giudice di Tale e quale show, una delle certezze di Rai 1, trasmissione condotta da Carlo Conti.

Cristiano Malgioglio confessa e parla del brutto male

Queste parole che vi riportiamo si riferiscono ad una drammatica scoperta che Cristiano Malgioglio ha fatto sulla propria salute: “Mi sento miracolato. Ho scoperto per caso di avere un tumore maligno. Mi spalmavo la crema sulle gambe, e non lo faccio mai: ho visto un neo. Dovevo partire per il Brasile, sulla scia del successo di Mi sono innamorato di tuo marito.

Per scrupolo mi sono fatto controllare e hanno deciso di operarmi subito, dicendo addirittura che altrimenti avrei avuto pochi mesi di vita. In quel punto avrei dovuto fare il tatuaggio di Jennifer Lopez, all’inizio. Poi, per mostrarlo di più ho preferito l’esterno della gamba. Se non avessi cambiato idea non me ne sarei mai accorto: posso dire che Jennifer Lopez ha fatto il miracolo.

Per pura casualità quindi Malgioglio si è accorto del tumore e ha potuto intervenire in tempo riuscendo a salvarsi. Se pensiamo ai molti casi di tumore non presi in tempo quella di Malgioglio è stata davvero una fortuna.

Per quanto riguarda la vita sentimentale del cantante non si sa molto e anche lui come tanti vip mantiene il riserbo, anche se in alcune sue dichiarazioni ha parlato di un ragazzo turco che vive a Instanbul e con il quale porterebbe avanti una relazione da tempo, anche se dice, a causa della pandemia, fin ora sono stati distanti. Il cantautore ha detto di voler prendere casa a Instanbul per restare vicino a lui e portare avanti questa storia.