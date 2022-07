Accusa pesantissima Meghan Markle, lo sgarro inaccettabile sulla madre da Buckingham Palace

Non sappiamo molto della mamma di Meghan Markle, preferisce rimanere sottotono, ma proprio sua figlia ha deciso di fare alcune rivelazioni, conosciamola meglio. È incredibile e ha fatto storcere il naso a Buckingham Palace.

In questi ultimi anni siamo entrati nella vita di Meghan Markle come mia ci saremmo potuti immagine se si pensa ai tempi in cui era una grande attrice e l’abbiamo vista recitare in una delle più grandi serie di successo, Suits.

Nel tempo la sua vita è cambiata radicalmente, la stessa ha raccontato che quando era solo una ragazzina è andata in viaggio a Londra e ha scattato proprio una foto davanti a Buckingham Palace sognando la vita da principessa.

La stessa ha ammesso in diverse occasioni che mai si sarebbe aspettata di diventare davvero una principessa, insomma come nelle fiabe, anche se alla fine non è stata una vera e propria favola come ce la possiamo immagine con il classico ‘e vissero felici e contenti’.

Tutt’altro, Meghan Markle ha vissuto dei moneti davvero terribili all’interno delle mura del palazzo, tanto che con il marito il principe Harry sono arrivati a un punto di rottura dal quale probabilmente non torneranno mai indietro, abbandonando l’Inghilterra per andare a vivere in America, lontani dalla vita di Palazzo e quella frenesia che vi ruota attorno che ha fatto ammalare proprio la duchessa del Sussex.

Nel tempo Meghan Markle ha riacquistato un po’ di serenità nella sua vita, insieme all’amatissimo marito Harry e ai suoi due splendidi figli, questo ovviamente non le ha tolto i riflettori puntati costantemente addosso, d’altro canto, pur non ricoprendo più ufficialmente una carica istituzionale rimane sempre un membro della famiglia reale inglese.

Sappiamo davvero tutto di Meghan, ma per quanto riguarda sua mamma invece cosa sappiamo?

Avete mai visto la mamma di Meghan Markle?

La mamma di Meghan Markle è una donna che non ama moltissimo essere al centro dell’attenzione mediatica, per questa ragione è schiva ai riflettori cercando di mantenere un basso profilo, ma ovviamente non ha suscitato poca curiosità.

Il suo nome è Doria Ragland e le due donne sono legatissime, da sempre hanno avuto un rapporto profondo e speciale nonostante le difficoltà che hanno dovuto affrontare nel corso della loro vita, soprattutto dopo il divorzio da suo marito, Thomas Markle, una situazione in cui si è trovata da sola a crescere la figlia e ci e riuscita benissimo.

Proprio durante un’intervista Meghan ha deciso di parlare di sua madre e le sue parole sono arrivate dritte al cuore, “Riusciamo a divertirci così tanto insieme, e nello stesso tempo riesco ancora a trovare tanto conforto nel suo sostegno”, ha anche detto che la reputa una donna straordinaria e spera davvero di assomigliarle.

Lo stesso principe Harry ha usato parole meravigliose per descrivere la suocera, definendola ‘una donna straordinaria’, tra i due infatti c’è un bellissimo rapporto e lui non nega che da quando l’ha conosciuta c’è stato subito un profondo feeling, lei gli ispira molto rispetto.

Doria Ragland e lo sgarro a Buckingham Palace

Quello che sappiamo di Doria Ragland è che le sue origini sono afro-americane, come professione è istruttrice di yoga e lavora presso il famoso ospedale psichiatrico in California, Didi Hirsch Mental Health Services.

Ovviamente in diverse occasioni abbiamo avuto modo di vedere che è uno spirito libero, che non si lascia corrompere dalle etichette, tanto che proprio al matrimonio reale della figlia si è presentata con un piercing al naso, questo ovviamente ha fatto molto scalpore in un ambiente dove la forma a volte è più importante della sostanza.

Il bello di Doria è proprio questo non perdere tempo sulle futilità come orecchino al naso, ma di prestare molta attenzione a sua figlia, considerare le vere questioni importanti della vita, che vanno molto oltre l’apparenza.

Potrebbe essere una vera ventata di aria fresca in casa reale, ma la donna preferisce rimanere in disparte, evitando di gettarsi nel circo mediatico.