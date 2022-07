Separazione Alberto e Charlène di Monaco, il retroscena è drammatico. Siamo arrivati alla fine

Alberto e Charlène di Monaco sono al loro undicesimo anniversario di matrimonio e sull’avvenimento non sembrano essersi soffermati molto, pochissime foto e sembra nessun festeggiamento. Si pensa alla tanto temuta crisi di coppia.

Alberto II di Monaco, figlio del principe Ranieri e della principessa Grace Kelly, ha sposato Charlene il 1 luglio 2011 in grande giubilo, i festeggiamenti per questa unione sono stati tra i più importanti nel Principato e nel mondo in generale. La coppia sembrava destinata all’amore eterno e i fan delle storie d’amore erano pronti a commuoversi.

Nel corso degli anni si sa, l’entusiasmo iniziale può sfumare e lasciare lo spazio a crisi e momenti di noia. È da qualche mese, nell’ultimo anno, che per diversi motivi di salute, almeno questa è la notizia ufficiale Charlene di Monaco si fa vedere sempre meno nelle occasioni pubbliche e questo ha fatto pensare a una possibile crisi di coppia con il marito. Si è parlato perfino di flirt e altre storie ipotetiche della Principessa, tutte cose che sono però state smentite prontamente.

Charlène Wittstock, quel giorno, il 2 luglio durante la cerimonia religiosa seguita a quella del giorno prima con rito civile si lasciò andare a un pianto commosso, sembrava una fontana e una simile commozione coinvolse anche chi testimoniò all’evento. Un amore benedetto da una buona stella che non si sarebbe mai detto poteva finire.

Eppure oggi l’anniversario degli undici anni non sembra degno dei grandi festeggiamenti di quel giorno e neppure degno di una relazione andata avanti tanti anni.

Alberto e Charlène di Monaco, cosa c’è dietro la relazione?

Di sicuro la storia d’amore tra Alberto di Monaco e Charlene Wittstock non è all’altezza di quella che diversi anni prima vide i genitori di lui unirsi in matrimonio, suggellando un legame forte che sarebbe passato alla storia. Dobbiamo sottolineare però che il rapporto tra Alberto è Charlene è sempre stato sostenuto dall’amore e da un legame forte tanto che la loro intesa ha portato alla nascita dei gemelli, Jacques e Gabriella.

Di sicuro però come abbiamo detto in diverse occasioni le recenti condizioni di salute della Principessa hanno probabilmente raffreddato il rapporto tra marito e moglie e forse anche per una necessità della donna di vivere un momento di pace e tranquillità che non è stato pensato in grande l’anniversario degli 11 anni.

I rumors però non si arrestano e vedono un’eccessiva rigidità nelle foto scattate per i festeggiamenti ufficiali dell’anniversario di matrimonio e tutto questo va a sostenere la teoria della crisi di coppia che serpeggia da alcuni mesi a Monaco e non solo. Quale sarà la verità? Alberto e Charlène sono davvero in procinto di separarsi o come al solito le chiacchiere sull’argomento sono troppe e poco attendibili? Nei prossimi mesi si saprà certamente la verità.