Khloé Kardashian furiosa con Tristan, ennesimo tradimento. Un figlio da un’altra donna

Khloé Kardashian ha ancora rotto con Tristan Thompson nonostante la star di The Kardashians sia in attesa del secondo figlio proprio dall’ex fidanzato traditore.

Khloé Kardashian non è tornata insieme a Tristan Thompson nonostante il secondo figlio che la star di The Kardashians sta aspettando dal giocatore dell’NBA. I fan sono rimasti scioccati nell’apprendere che Khloé e Tristan aspettano un secondo figlio insieme.

È emerso che la coppia ha avuto una gravidanza surrogata di successo e darà il benvenuto a un nuovo bambino nei prossimi giorni. Ma l’arrivo del bambino avviene in seguito alla loro rottura per lo scandalo di paternità di Tristan.

Khloé e Tristan si sono separati dopo che si è saputo della causa di paternità di lui con Maralee Nichols, quando la notizia è arrivata alla stampa, Khloé ha saputo, insieme al resto del mondo, che Tristan l’aveva tradita di nuovo. Nel periodo in cui è stato concepito il figlio di Tristan con Maralee, l’uomo si è riconciliato con Khloé dopo lo scandalo dei baci del 2019 con Jordyn Woods.

Lo scandalo della paternità sembrava essere il punto finale della relazione tra Khloé e Tristan, anche se la coppia ha continuato a fare da genitori alla figlia True Thompson.

È un bene che Khloé e Tristan riescano a fare i genitori in modo amichevole, visto che faranno molto di più insieme. Tra le notizie sul bambino, le fonti hanno confermato che Khloé è “grata” alla madre surrogata che le ha dato una “bellissima benedizione”, come riporta People.

Ma il fatto che Khloé e Tristan abbiano un altro bambino in arrivo non significa che siano tornati insieme. “Khloé e Tristan non sono tornati insieme e non si parlano da dicembre se non per questioni legate all’affidamento congiunto, ha dichiarato la fonte vicina alla coppia.

Il nuovo bambino era già stato concepito tramite maternità surrogata prima che Khloé venisse a sapere che Tristan “aveva datto un figlio con un’altra a dicembre”, ha detto la fonte.

I due si sono lasciati a gennaio dopo che lui ha ammesso di aver avuto un figlio da un’altra donna, Maralee ha accusato Tristan di non avere contatti con il figlio Theo e di non darle alcun sostegno economico.

Tuttavia, Tristan ha condiviso sui social media i suoi momenti di paternità con True e il figlio maggiore Prince, ora che Tristan ha un quarto figlio in arrivo, avrà il suo bel da fare per occuparsi dei figli avuti da tre donne diverse. La fonte dice che Khloé è felice che “True avrà un fratello”. Ma, tecnicamente, ne ha già due, tra cui un fratellino che non ha ancora conosciuto.

Il dramma è certamente sufficiente a garantire una seconda e terza stagione di The Kardashians. La prima stagione si è conclusa con la risposta di Khloé allo scandalo della paternità. Ha fatto a pezzi Tristan, insieme alla sorella Kim, la famiglia rimane cordiale con Tristan per il bene della figlia che ha avuto con Khloé.

Ma è chiaro che non ha dimostrato di poter essere fedele alla donna, forse danno il loro meglio come co-genitori. I fan sperano solo che Khloé non lo riprenda con sé.