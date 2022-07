La reazione è violenta, Ilary Blasi attaccata e “pugnalata”. La scoperta del tradimento arriva da lontano

Dopo tutto questo polverone arriva la stoccata che mette ko Ilary Blasi, le accuse sono pesanti e portano una verità che fa male, ma sembra estremamente reale.

Non c’è che dire, il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti sta facendo davvero perdere la testa a mezzo Paese, i più attenti al gossip stavano aspettando questa notizia ormai da diversi mesi, il disastro aleggiava nell’aria, erano davvero troppe le indiscrezioni che vedevano la coppia sull’orlo della crisi.

Quello che aveva completamente destabilizzato l’opinione pubblica erano state le loro continue e piccate smentite. Totti aveva registrato delle storie attraverso il suo canale Instagram dove dichiarava che tra lui e la moglie andava tutto bene e di smetterla di speculare, soprattutto per il bene dei loro figli.

In risposta Ilary si era presentata nel salotto più famoso d’Italia, quello condotto dalla collega e amica Silvia Toffanin, Verissimo, per perorare la causa ammettendo che il matrimonio con Totti andava a gonfie vele e che i giornalisti stavano facendo un disservizio mandando in giro notizie completamente false rispetto alla loro crisi matrimoniale.

Quello che alla fine ne è venuto fuori è che i giornali e i giornalisti del settore stavano, in vero, facendo più che bene il loro lavoro, non si trattava di speculazione, non si trattava di male lingue, ma di una situazione che si stava deteriorando e che, proprio con il mese di luglio 2022 ha trovato la sua fine.

Sono stati infatti proprio Ilary Blasi e Francesco Totti rilasciare un comunicato stampa ufficiale nel quale confessavano apertamente che il loro matrimonio era finito e si stavano avviando alla separazione, confermando quello che in molti si aspettavano, ma arrivando come una doccia gelata per tantissimi altri che credevano fosse davvero tutta una montatura mediatica.

Da quel momento in poi tutto il mondo che gravita attorno all’intrattenimento ha iniziato a seguire più da vicino i due per capire cosa stesse succedendo e quali fossero le cause, Ilary è partita con i figli, mentre Totti è su tutte le prime pagine per il flirt con Noemi Bocchi.

Per quanto la ex coppia abbia chiesto essere lasciata alla propria privacy, sembra qualcosa che non hanno realmente intenzione di mantenere, tra foto della vita privata (anche con i figli) pubblicate dagli stessi.

Questo ovviamente ha scatenato uno tsunami di polemiche perché a occhio esterno sembra tutta una montatura, non la separazione ovviamente, ma le modalità con cui è stato comunicato e viene gestito, come se ci fosse dell’interesse più alto, così proprio a pugnalare alla spalle Ilary Blasi è proprio lui e le accuse sono pesantissime.

Le accuse pesantissime per il divorzio di Ilary Blasi da Francesco Totti

Non soltanto il mondo della cronaca rosa ha commentato la notizia del divorzio più chiacchierato d’Italia, ma anche molte persone del mondo dello spettacolo hanno parlato per dire la loro, tra questi non è mancato il commento tagliente di Fabrizio Corona che asfalta totalmente la Blasi rispetto alle sue affermazioni.

Proprio lui, che per anni ha tirato le fila del gossip attacca la famosa conduttrice per il suo comportamento, così attraverso le storie di Instagram ci va giù pesante senza peli sulla lingua, “Le dichiarazioni di Ilary Blasi come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite ed accusatrici”.

Così Corona inizia a sparare a zero sulla donna rompendo il silenzio di quello che per lui è tutta una montatura mediatica, poi prosegue, “Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste e servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con i figli ed ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi, quando lei lo ha fatto per vent’anni”.

Corona ha vissuto da vicino questo mondo, forse fin troppo, conosce la macchina del gossip proprio perché per anni l’ha ben oliata e alimentata, conclude infatti con una stoccata definitiva, “Spiace veramente per i figli che non c’entrano niente, ma la decisione di esporli è stata sempre la loro. PS. Almeno in un momento di crisi hanno riaperto un mercato portando soldi e lavoro per i fotografi e carta stampata in piena crisi”.

Fabrizio Corona ha avuto un passato controverso nel mondo del gossip, per cui ancora ne sta pagando il prezzo, però sicuramente conosce benissimo i meccanismi che fanno funzionale questa macchina, le sue parole sono dure ma raccontano una realtà indiscutibile.