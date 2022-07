Carlo Verdone, polvere bianca nella valigia. Fermato all’aeroporto di Londra

Una situazione davvero impensabile quella che ha visto coinvolto proprio il famoso attore Carlo Verdone all’aeroporto di Londra quando è stato fermato perché hanno trovato la polvere bianca nella sua valigia.

Carlo Verdone è uno degli attori più popolari del nostro paese è un punto di riferimento per la storia del cinema nostrana, i suoi film sono diventati dei veri cult e negli anni ha portato avanti la sua carriera dimostrando di essere uno dei più grandi nel suo settore.

Nel tempo abbiamo anche imparato a conoscere Carlo Verdone come persona oltre che come attore, complice anche uno dei suoi ultimi libri dove si racconta a cuore aperto, “La carezza della memoria”. Forse non tutti sanno però che Verdone ha una vera ossessione per la medicina, in diverse occasioni lo stesso attore si è dichiarato ipocondriaco.

In casa sua si parlava tanto di cinema, ma allo stesso tempo non mancavano mai diversi amici di famiglia medici, tra i più importanti del nostro Paese, sempre pronti a raccontare storie, patologie e aneddoti, così Carlo si è appassionato all’argomento sin da giovane, ovviamente non mancavano anche le medicine ad accompagnare la sua curiosità, sua madre aveva la stanza piena di farmaci, tra i quali molti a livello neurologico.

Nel tempo il giovane ha anche provato l’assunzione di alcuni di questi, come un medicinale per prendere sonno, anche se l’effetto ottenuto non è stato esattamente quello desiderato, ma la sua passione per questo mondo ha continuato a seguirlo al punto che era arrivato quasi a prendere la decisione di prendere una seconda laurea in medicina.

Ma ben presto ha capito che la sua strada sarebbe stata un’altra, soprattutto perché non riusciva a sopportare la vista del sangue.

Quello che però ancora oggi il famoso attore continua a fare, dovuto anche alla sua ipocondria, è avere sempre con sé molte medicine, immancabile quelle contro l’insonnia, nel suo bagaglio non manca mai un astuccio contenente tutto il necessario per curare la canalolitiasi, una forma comune di vertigine e un ansiolitico non troppo forte, poi non mancano le pillole per la pressione, bloccanti da assumere la sera insieme ad un antibiotico contro la diverticolite.

Carlo Verdone nella valigia anche la polvere bianca, è stato fermato

Proprio per via della sua ossessione per i medicinali, una volta, in aeroporto a Londra è stato fermato per un controllo che in breve tempo si è trasformato in un incubo. Le guardie, aprendo la sua valigia, hanno trovato molta polvere bianca, subito sono scattati i protocolli di sicurezza.

Nonostante Carlo cercasse di spiegare che quello che vedevano non era altro che polvere di magnesio San Pellegrino, la confezione si era rotta in valigia e aveva creato il pandemonio. A nulla è servito cercare di spiegare la situazione, l’attore è stato immediatamente prelevato e portato in una stanza dove gli hanno fatto dei test per capire di quale sostanza si trattasse.

Soltanto una volta arrivate le analisi e quindi confermato che la polvere bianca non era altro che magnesio, il famoso attore italiano ha potuto prendere l’aereo per tornare nella sua città natale, Roma. Una situazione davvero spiacevole che ha fatto passare a Carlo Verdone un brutto quarto d’ora.