Annuncio tsunami, Luca Argentero lascia tutti senza parole

Arriva una notizia davvero incredibile che vede proprio al centro dell’attenzione il famoso attore Luca Argentero, ecco cosa succederà alla sua carriera.

Tra gli attori più apprezzati della scena cinematografica del momento troviamo assolutamente Luca Argentero, non soltanto al cinema, dove ha interpretato alcuni personaggi che sono rimasti nel cuore dei fan, tra sui il grande trionfo nella commedia Come un gatto in tangenziale.

Ma il successo arriva anche grazie al piccolo schermo con il suo amatissimo personaggio dell’affascinante dottore Andrea Fanti in Doc, oppure nella serie tv acclamatissima da pubblico e critica Le fate ignoranti in cui interpreta Massimo.

Insomma la carriera di Luca Argentero sta andando a gonfie vele, questo grazie sicuramente alla sua bellezza indiscutibile, ma soprattutto al suo talento davvero innato, ha lavorato tanto per raggiungere i suoi obiettivi e i risultati che sta ottenendo gli stanno dando molte soddisfazioni.

Luca inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie proprio a sua cugina, una delle iconiche letterine di Passaparola, Alessia Venuti, è stata proprio lei a mettere una buona parola per il cugino per farlo entrare nella casa del Grande Fratello in una delle sue primissime edizioni, quando il format era molti diverso.

all’interno della casa più spiata d’Italia entravano dei perfetti sconosciuti e uscivano delle vere star, molti di loro non hanno poi proseguito nel mondo dell’intrattenimento, ma si sono dedicati ad altro, invece Luca ha lavorato sodo per diventare l’attore che ha sempre desiderato essere.

Anche sotto l’aspetto sentimentale Luca non si può di certo lamentare, dopo un primo matrimonio finito con Myriam Catania, con la quale afferma di essere comunque rimasto in buoni rapporti e tra i due vige grande rispetto e stima, adesso è felicemente sposato con Cristina Marino con cui pare proprio aver trovato il vero amore, si sono conosciuti sul set e da allora non si sono più lasciati, è stato un vero colpo di fulmine, dal loro amore è arrivata anche una figlia, Nina.

Sembra però che per Luca Argentero ci siano altre sorprese in arrivo che sicuramente faranno felici anche i fan dell’attore.

La rivelazione di Luca Argentero che lascia i fan senza parole

Alcune indiscrezioni parlano della presenza di Luca Argentero in una delle trasmissioni Italiane più seguite, adesso si stanno preparando i palinsesti per la prossima stagione che verrà e si dice che proprio lui sarà alla conduzione del Tg satirico più famoso del nostro Paese, Striscia la notizia, un mondo del tutto nuovo per il famoso attore che, insieme ad Alessandro Siani, proverà questa nuova ed esilarante esperienza.

Luca sarà sicuramente spalleggiato da Siani che non si trova alla sua prima volta alla conduzione del fortunato programma in onda su Canale 5, sarà davvero interessante vederli insieme in un contesto così particolare.