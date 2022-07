Charlene di Monaco, “è morta nella notte”, l’incidente è stato fatale. Una tragedia inaspettata

Charlene di Monaco si ritrova nuovamente a dover affrontare una situazione devastante, un terribile incidente le ha portato via una parte del suo cuore. È morta nella notte.

Non c’è davvero tregua per la ‘principessa triste’, così ormai è stata soprannominata Charlene di Monaco, consorte di Alberto II di Monaco, in questi anni ha dovuto sopportare diverse tragedie personali, tra cui una terribile malattia che l’ha messa in grave pericolo di vita.

Le lunghe operazioni e i ricoveri, tra cui uno molto lungo in una clinica di riabilitazione in Svizzero. La donna ha sofferto davvero molto, non solo per la malattia straziante, ma anche per la lontananza dai figli che la hanno portato una grande tristezza.

Come se non bastasse, pochissimo tempo fa ha preso il Covid e con i suoi trascorsi medici la situazione è apparsa subito grave e pericolosa, un problema polmonare non è assolutamente qualcosa da prendere alla leggera nelle sue condizioni, per fortuna il peggio è passato e Charlene di Monaco è riuscita a guarire.

Inoltre in questi ultimi mesi non si è fatto altro che parlare di una situazione coniugale terribile, la principessa sembrava essere ai ferri corti con Alberto, nell’aria c’era un possibile divorzio e la decisione di lei di andarsene per sempre dal Principato per trasferirsi in Sudafrica, sua terra natale.

In questi ultimi giorni però qualcosa sembrava essere cambiato, abbiamo visto Charlene di nuovo in pubblico e insieme alla famiglia al completo, ma non solo, rispetto alle apparizioni passate sembrava anche più felice e rilassata, segno che forse il divorzio non è poi così imminente.

Uno scoop non confermato ha rivelato che la principessa potrebbe anche essere in dolce attesa, questo a smentire totalmente le voci che vedevano Charlene e Alberto definitivamente ai ferri corti, ma non avendo avuto nessuna conferma non si sa quale sia la verità, sono ancora tante le voci che parlano di una terribile rottura tra i due.

Apparentemente in questo momento sembra tutto tranquillo per Charlene di Monaco, in realtà la donna ha affrontato un terribile lutto che l’ha nuovamente messa ko.

Lutto dolorosissimo per Charlene di Monaco

Si tratta di una perdita dolorosissima avvenuta qualche mese fa, così Charlene di Monaco ha voluto condividere la devastante notizia con tutti quelli che le sono sempre stati vicino.

La principessa ha raccontato del dolore per la perdita della sua adorata cagnolina, lo ha fatto pubblicando un post sul suo canale Instagram ufficiale. Quello che ha davvero devastato il cuore di Charlene di Monaco e anche di tutti quelli che hanno appreso la notizia è che la tanto amata cagnolina è tragicamente morta a causa di un improvviso incidente, nulla si è potuto fare e l’animale è deceduto, così scopriamo che “la cagnolina è morta nella notte”.

Un dolore che molte persone potranno capire, la perdita di un animale è paragonabile al dolore per quello di un famigliare, così Charlene ha scritto una commovente dedica, “Il mio angioletto è morto la scorsa notte, è stata investita. Riposa in pace, mi mancherai così tanto”.

Un durissimo colpo che sicuramente non l’ha aiutata in questo periodo già di per sé doloroso, sembra proprio che non ci sia pace per Charlene. L’unica cosa che le si può augurare è di riuscire a ritrovare quella serenità che sembra aver perso da tempo.