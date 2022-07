Manuel Bortuzzo scatta la denuncia, “non azzardatevi mai più…”. La situazione fuori controllo

Una situazione davvero pesantissima quella che ha visto coinvolta la famiglia dell’ex gieffino Manuel Bortuzzo, talmente grave che è arrivata la denuncia.

Durante la scorsa edizione del grande Fratello Vip, che ora sembra ormai così lontana in attesa della nuova in arrivo a settembre, ci sono stati alcuni personaggi che più di altri hanno scatenato l’opinione pubblica, sicuramente tra questi è impossibile non nominare l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo e la principessa etiope Lulù Selassié.

I due all’interno della casa hanno instaurato un rapporto molto intimo che si è poi trasformato in una stravolgente storia d’amore, all’interno della casa più spiata d’Italia i due innamorati parlavano di costruire una vita insieme una volta varcata la famosa porta rossa e tutti i telespettatori ci credevano fortemente proprio per il forte attaccamento dei due.

Invece come sappiamo le cose sono andate molto diversamente, poco dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip è stato proprio Manuel, attraverso il suo canale Instagram, a dichiarare ufficialmente la rottura tra i due confessando che le divergenze caratteriali insuperabili.

Diversa invece è stata la reazione della Selassié assolutamente non d’accordo con le parole espresse dal suo ex fidanzato, la stessa infatti fin da subito ha puntato il dito contro la famiglia del nuotatore con l’accusa di aver fatto di tutto perché Manuel si allontanasse da lei.

Durante una intensa intervista nel salotto di Verissimo, Lulù ha raccontato tutta la vicenda alla padrona di casa Silvia Toffanin, la giovane è stata anche sopraffatta dalle emozioni ed è scoppiata in un pianto disperato confessando che ancora continuava a pensare a Manuel ogni giorno.

Da quel momento di sono create delle fazioni sempre più pesanti che si dividevano tra i sostenitori della Selassié e quelli di Manuel, però chi stava dalla parte della giovane principessa etiope ha iniziato a esagerare e sono arrivati gli haters incattiviti a tal punto da iniziare a scrivere cose orribili sia a Manuel che alla sua famiglia.

Gli insulti alla famiglia Bortuzzo, partono le denunce

Nelle settimane passate proprio la famiglia Bortuzzo ha dovuto subire un attacco mediatico vergognoso, persone sul web hanno iniziato a insultarli e offenderli nei peggior modi possibili, tanto che proprio il padre di Manuel ha deciso di esporsi pubblicamente per affermare di essersi direttamente rivolto alla polizia pronto a denunciare tutti quelli che stavano davvero esagerando.

Così Franco Bortuzzo ha usato le storia di Instagram per mandare un messaggio diretto e molto preciso a tutti quei leoni da tastiera che si sono permessi di offendere lui e la sua famiglia.

Lo stesso ha detto, “Sono state raccolte molte notizie di reato tali da far denuncia. Cari leoni e leonesse da tastiera, vigliacchi, non permettetevi di nominare mia moglie, che amo, la mia famiglia o i miei cani o qualsiasi cosa mi appartenga altrimenti aggiungerò al fascicolo aperto le vostre carognate”.

Sono molto dure le parole del padre di Manuel a identificare una situazione che ha davvero superato il limite, infatti poi prosegue dicendo, “Sono stato in silenzio due mesi a sopportarvi, ora rendete conto ad altri e fatevi una ragione di vita e non entrate nella mia. Curatevi e non azzardatevi mai più a commentare con cose che istigano all’odio. E lasciate gruppi che lo fanno e che verranno perseguiti”.

Nel chiudere il suo messaggio lancia un avvertimento a chiunque abbia la malsana idea di continuare su questa strada, “Ricordo che tutti i profili che ho bloccato sono stati salvati e di materiale ce n’è a sufficienza per aprire un fascicolo. Continuerò a segnalare e aggiungere a denuncia. Fatevi una ragione di vita e lasciate la nostra in pace”.