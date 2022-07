Riccardo Scamarcio, il dramma dell’amore spezzato: la relazione è finita

Riccardo Scamarcio, la storia più importante della sua vita si è conclusa: il dolore è stato enorme. Ecco cosa è successo

Riccardo Scamarcio è uno degli attori più amati della sua generazione. Il suo talento è innegabile e i numerosi successi lo dimostrano, ma le sue fan si interrogano spesso anche sulla sua vita sentimentale. Di recente l’attore ha condiviso di provare un enorme dolore per via di un amore finito che lo sta facendo soffrire.

Scamarcio è stato appassionato di cinema fin dall’adolescenza: da Andria, dopo il diploma, si è trasferito a Roma per studiare presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, ma non concluse mai gli studi. L’attore comincia a recitare in una miniserie, Ama il tuo nemico 2, ma si fa notare nel film La meglio gioventù, dove ha un ruolo minore.

Il vero successo arriva con Tre metri sopra il cielo, film che ha segnato una generazione insieme al suo protagonista. Da quel momento Riccardo Scamarcio comincia la sua scalata al successo, diventando anche un sex symbol per il suo ruolo nel film tratto dal libro di Moccia. Il 2007 è un anno fortunato per l’attore: escono infatti Mio fratello è figlio unico, Manuale d’amore 2 – Capitoli Successivi, Go Go Tales e Ho voglia di te, pellicole che lo vedono in ruoli centrali.

Nel 2017 è al fianco di Keanu Reeves in John Wick – Capitolo 2 dove interpreta un boss della camorra, e nel 2019 è il protagonista di Lo spietato, film Netflix che ha ottenuto un discreto successo.

Riccardo Scamarcio, la fine di un amore

L’attore è stato legato sentimentalmente a Valeria Golino dal 2006 al 2018. I due si sono conosciuti sul set di Texas e c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Una relazione molto lunga, tanto che tutti, compresi loro due, speravano in un matrimonio. I motivi della rottura non sono chiari, ma quel che si sa derivano dalla fine del sentimento da una delle due parti. Per la Golino l’addio all’ex compagno è stato un duro colpo.

Scamarcio ha provato quindi a rifarsi una vita con Angharad Wood, con cui è stato dal 2020 al 2021 e con la quale ha avuto una figlia, Emily. La bambina oggi vive in Inghilterra con la madre, e l’attore è profondamente addolorato per la lontananza di sua figlia. Scamarcio ha infatti affermato che “L’amore per un figlio non ti prevede, ma va al di là di te“, sostenendo quando sia doloroso non poterla avere al suo fianco.