Colpo di scena! Pippo Baudo, ha un altro figlio! Lo ha tenuto segreto

Se dici storia della televisione italiana dici Pippo Baudo. L’ultimo presentatore vivente che rappresenta la Golden Age della TV. Una lunga carriera, una lunga vita, entrambe fatte di colpi di scena.

Ricordiamo il tentativo di suicidio in diretta durante un’edizione del Festival di Sanremo e il fatto che è stato sposato con Katia Ricciarelli. Ma cos’altro sappiamo di lui? Per esempio sapevate che il presentatore di Rai 1 ha una figlia?

Poco prima della pandemia l’ultima apparizione di Baudo è stata proprio sulla Rai per i festeggiamenti dei suoi 80 anni, con una serata in diretta dedicata alla sua carriera con ospiti che hanno voluto omaggiarlo. Il programma si intitolava proprio Buon compleanno Pippo.

Pippo Baudo è un uomo molto riservato e di lui abbiamo sempre saputo ciò che il presentatore ha voluto far sapere nel corso degli anni, come per esempio la sua storia d’amore con Katia Ricciarelli. Ma sapevate che Baudo ha una figlia di nome Tiziana? I due sono molto legati.

Pippo Baudo padre. Cosa sappiamo

Pippo Baudo, un nome una certezza della buona televisione, se della sua vita televisiva sappiamo tutto della vita privata si conosce poco per esempio sappiamo che la sua prima moglie è stata Angela Lippi dalla quale ha avuto proprio sia figlia Tiziana Baudo, classe 1970.

Sapevate però che Tiziana non è l’unica figlia? Pippo Baudo è anche padre di Alessandro nato da una relazione clandestina con Mirella Adinolfi che si è consumata nel 1962.

Pippo Baudo ha riconosciuto suo figlio Alessandro solo molti anni dopo la sua nascita e precisamente nel 1996. Alessandro ha vissuto per anni in Australia e solo di recente è tornato in Italia per stare più vicino a papà Pippo oggi arrivato a 86 anni.

Tiziana invece la figlia “ufficiale” ha deciso di occuparsi di televisione proprio come suo padre. Ecco cosa fa.

Quello che sappiamo su Tiziana Baudo

La storia tra Baudo e Angela Lippi è ricordata da Tiziana, frutto di questo amore come una bellissima storia e malgrado la separazione i due hanno ancora un bellissimo rapporto e questo lo ha testimoniato la stessa Tiziana.

Come abbiamo detto Tiziana Baudo si occupa di televisione e tutto quello che sa lo ha imparato da suo padre facendo l’assistente per lui. Grazie a questo impiego ha imparato tutto quello che c’è da sapere sul mestiere. Oggi è a tutti gli effetti una donna in carriera della televisione.

Trovate che la figlia somigli al padre? Oltre a essere un’affermata donna in carriera, Tiziana è anche sposata, con Mirko Mengozzi, ed è madre di due gemelli, Nicholas e Nicole.

Quella di Pippo Baudo è quindi una famiglia allargata fatta di figli e nipoti, una famiglia come se ne vedono tante oggi e quindi non molto diversa da quelle “normali”.