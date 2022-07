Giorgio Tirabassi e l’infarto che gli ha cambiato la vita. Ecco come sta oggi l’attore

Giorgio Tirabassi ha dovuto fare i conti con un’esperienza drammatica. L’infarto che gli ha cambiato la vita. Ma come sta oggi? Lo vedremo ancora in TV o al cinema?

Tra gli attori romani più amati, volto di importanti fiction di Canale 5 il cui successo ancora oggi si ricorda. Una di queste è stata Distretto di Polizia dove Tirabassi recitava accanto a Carlotta Natoli che nella fiction interpretava la sua compagna e Ricky Memphis altro volto storico della Fiction Mediaset e oggi di molti film di successo.

Tra gli interpreti della serie ricordiamo anche Claudia Pandolfi.

Giorgio Tirabassi ha esordito al Cinema nientemeno che con Dino Risi nel film del 1985 Scemo di guerra. È stato anche regista di un film del 2019, Il grande salto.

Per quanto riguarda la carriera televisiva un’altra fiction nella quale lo abbiamo visto recitare di nuovo con Claudia Pandolfi è I liceali serie TV anche questa di Canale 5 del 2008.

La sua quindi era una brillante carriera finché l’attore non è stato colpito da un infarto, un momento davvero drammatico che lo ha costretto a rallentare.

Ecco come è andata.

Lo stop di Giorgio Tirabassi

Un’altra delle curiosità che riguardano Giorgio Tirabassi è che in teatro si è formato nel famoso laboratorio teatrale di Gigi Proietti che come sappiamo ha dato i natali (teatrali) a molti attori di successo oggi famosissimi come Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Edoardo Leo, Enrico Brignano e molti altri.

Purtroppo però malgrado il successo, gli amici, la famiglia e tutte le cose belle che costituiscono la vita di una persona, l’imprevisto è dietro l’angolo e anche per Tirabassi è capitato ciò che si spera non capiti mai. Un infarto lo ha costretto a rallentare.

Per questo negli ultimi anni lo abbiamo visto davvero poco in televisione o al cinema.

Proprio nel 2019 per la presentazione del suo film Il grande salto Giorgio Tirabassi è stato colto da un infarto su cui fortunatamente si è intervenuti in tempo.

Tirabassi infatti è stato operato d’urgenza con un intervento alle coronarie che per fortuna e anche grazie alla bravura dei medici è andato a buon fine. Sì è trattato di un intervento alle coronarie, seguito da alcuni giorni di osservazione.

Naturalmente il primo passo verso una pronta guarigione è rivedere i ritmi e lo stile di vita e quindi fumo, alcool e carne rossa sono tra le prime cose che vanno eliminate in questi casi e così anche lo stress eccessivo sul lavoro.

Giorgio Tirabassi conduce quindi una vita assai più tranquilla e fatta anche di movimento e atteggiamenti meno sedentari. Da quanto possiamo leggere dalle sue ultime dichiarazioni l’uomo oggi si sente diverso, un uomo nuovo e questo grazie anche alle ottime cure ricevute.

Il primo lavoro cinematografico in cui lo abbiamo rivisto, rinvigorito dal nuovo stile di vita è stato Freaks out di Gabriele Marinetti presentato in anteprima alla 78° edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Per la televisione invece sta interpretando il personaggio di Michele Venturi nella serie Liberi tutti.