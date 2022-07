Kate Middleton in ‘carcere’, dramma per la duchessa. Sudditi sconvolti

Come ha fatto Kate Middleton a finire in galera? Dopo i tanti drammi di palazzo reale, nuove indiscrezioni fanno tremare di nuovo Buckingham Palace

Il Regno Unito è sconvolto da nuovi drammi quasi ogni giorno: dopo la truffa da milioni di sterline e l’inizio della terapia per uno dei membri della famiglia reale, Buckingham Palace si vede di nuovo costretto a fare i conti con pesanti indiscrezioni. Questa volta il gossip ha colpito la duchessa Kate Middleton che, a quanto pare, è finita in “carcere”.

Catherine Elizabeth Middleton, conosciuta da tutti come Kate, è sposata con il principe William, primogenito di Carlo e Diana. I due si sono incontrati all’Università di St Andrews e sono convolati a nozze nel 2011. Si conoscevano da quasi 10 anni e si sono frequentati per altrettanto tempo prima di sposarsi.

Kate Middleton è molto amata sia dalla regina che dai sudditi: viene considerata addirittura un’icona di stile per il suo portamento e i suoi vestiti sempre scelti con cura. La duchessa è molto attiva nel volontariato e ha lanciato diverse campagne a supporto di cause disparate. Spesso la sua figura è stata accostata a quella di Diana per l’impatto che ha avuto sul popolo e il suo atteggiamento.

Ma non è tutto oro quel che luccica, a quanto pare: per quanto la vita reale possa sembrare perfetta e le consenta di seguire diverse associazioni per opere caritatevoli, la duchessa si è ritrovata in “prigione” e sembra soffrirne molto.

Kate Middleton prigioniera

In questo caso la prigione è quella fatta di obblighi reali e rinunce. Sembrerebbe infatti che sia prigioniera del palazzo reale e che soffra enormemente per la situazione. A dirlo è stato il principe Harry che, assieme a Meghan, è fuggito dal “carcere” di Buckingham Palace.

Il principe ha sottolineato più volte come la vita a palazzo sia soffocante e quanto privi di ogni libertà. Harry e Meghan, nel corso di un’intervista con Oprah Winfrey, hanno svelato che esiste un’azienda che si occupa di gestire gli impegni dei reali, e ogni giornata è programmata al dettaglio.

Kate Middleton non può fare passeggiate nel parco o sviare dal programma predefinito. Secondo alcune voci vicine alla famiglia, Harry avrebbe affermato più volte che Kate si sente prigioniera della casa reale, privata della propria libertà. Anche il principe William avrebbe confidato questa situazione a un amico di famiglia, ma al momento da Buckingham Palace non arrivano commenti.