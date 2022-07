Ilary Blasi si concede una “piccola milionaria” vacanza in Tanzania. Cifre alle stelle! Ecco quanto ha speso

Fugge in Tanzania con i figli e la sorella Silvia, Ilary Blasi vuole allontanarsi dopo il ciclone nel quale lei è la sua famiglia sono finiti dopo l’annuncio ufficiale del divorzio tra lei e Francesco Totti.

La Tanzania è una terra selvaggia e primitiva ma per questa sua traversata Ilary Blasi ha scelto il super confort per una vacanza extralusso.

Sembra infatti che la tenda per il safari scelta da Ilary Blasi sia la più ricca e che il costo di essa raggiunga cifre astronomiche. Tutto questo per vivere un momento di relax con i tre figli ma soprattutto per stare lontana più possibile dal gossip più sfrenato sul divorzio che certamente non avrà fatto bene ai suoi figli che sono le prime vittime di questa situazione.

Dunque tutto questo è per proteggere loro ma quanto costa una “piccola” fuga come questa?

Il luogo preciso in cui si trovano Ilary Blasi e i suoi figli è Bushtops Camps che tutto il mondo sa essere un camping esclusivo sia per i confort che per i personaggi di spicco che lo frequentano.

Stiamo parlando di livelli di lusso stratosferici per trattarsi di un safari in Africa dove, come si sa, la comodità e il lusso fanno a cazzotti con la praticità del camping africano.

Invece il Camping in questione dove al momento sta soggiornando la presentatrice de L’Isola dei famosi è situato in un’area molto riservata che per altro sì raggiunge solo con Jet privato. In pratica stiamo parlando di una soluzione ibrida che unisce il comfort degli Hotel migliori con la suggestiva ed emozionante esperienza del safari.

I soldi per compensare un vuoto

In un primo momento le immagini che abbiamo visto sul web e che anche i fan di Ilary hanno potuto ammirare mostrano un paesaggio selvaggio e incontaminato ma poi altre foto, seguenti, hanno svelato i comfort che la donna si è concessa con sorella e figli quando non ammira la flora e la fauna africana.

Terrazze, vasche idromassaggio private, salone con camino e perfino il personale dell’hotela disposizione. Ecco tutto quello che può offrire il resort di lusso tra un safari e l’altro. Ma quanto costa tutto questo? Se consideriamo che siamo in alta stagione parliamo di 1620 dollari, costo medio per un adulto e il prezzo per i minori si aggira invece intorno ai 972 dollari.

Sicuramente questo è un altro degli argomenti di punta della questione Ilary – Totti e del divorzio che ha sconvolto il Paese tra un’ondata di caldo e una caduta di governo e anche se molti diranno che al mondo ci sono cose peggiori e questioni più importanti da discutere, le due di cui sopra per esempio, il pubblico ci terrà a sapere sempre cosa c’è sotto dunque, anche in merito a questa vacanza le ipotesi si sprecano. Ma staremo a vedere nella prossima puntata.