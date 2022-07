Maurizio Costanzo, le parole inaspettate su Totti e Ilary: la proposta del conduttore è sconvolgente

Maurizio Costanzo si è espresso su Totti dopo la separazione del calciatore dalla conduttrice. Ecco cos’ha proposto

Un’altra voce si aggiunge al coro di chi dice la sua sulla separazione Totti-Ilary: l’evento che ha sconvolto gli italiani è chiacchierato in lungo e in largo, e adesso anche Maurizio Costanzo ha preso la parola per dire la sua. Il conduttore si è espresso in favore dell’ex-calciatore, proponendogli una soluzione post-rottura.

Il giornalista, da sempre tifoso sfegatato della Roma, non è di certo rimasto impassibile di fronte al ciclone che ha colpito Totti e la sua ex compagna. Maurizio Costanzo ha voluto così lanciare un appello per Totti, per aiutarlo in questo nuovo capitolo della sua vita, e si è espresso in particolar modo sulla sua carriera nello sport.

Il conduttore è sempre rimasto molto vicino all’ex capitano della Roma, e lo ha supportato in diverse occasioni. Costanzo ha avuto a che fare con il reparto marketing della squadra, rimanendo per anni advisor esterno per le strategie di comunicazione della società e fornendo il suo prezioso contributo.

Francesco Totti aveva dato le sue dimissioni durante la gestione Pallotta a causa di screzi interni, e Costanzo si era schierato dalla sua parte. L’ex calciatore aveva accusato il presidente e l’allenatore di essere stato escluso dalle scelte operative e dalla commissione tecnica. Il suo abbandono era stato molto sofferto, e anche Ilary Blasi si era espressa sulla vicenda. “È stato surreale. Fantascienza, non ci potevo credere. È stato cacciato da casa sua e questa cosa non si fa.”

Anche Maurizio Costanzo aveva difeso Totti nella sua scelta, accusando i manager dell’AS Roma di aver gestito nel peggiore dei modi la situazione. Ora, dopo il divorzio tra Totti e Ilary, il conduttore ha proposto una soluzione per l’ex calciatore.

Maurizio Costanzo, la soluzione al divorzio

Maurizio Costanzo si è espresso sulla situazione di Totti in un’intervista a Il Corriere dello Sport. In particolare, dopo aver commentato la separazione, si è rivolto alla Roma e ai Friedkin, imprenditori attualmente in possesso della società.

Il giornalista ha chiesto di offrire un ruolo nella squadra all’ex capitano, come riconoscimento per la sua carriera e per i suoi traguardi. La Roma rimane pur sempre la squadra del cuore sia di Costanzo che di Totti e, dice il conduttore, “nonostante sia uno dei calciatori più grandi di tutti i tempi, Francesco è rimasto con i piedi ben piantati a terra.

Lo stesso si può dire per la moglie Ilary, che in televisione ha avuto grande successo, eppure non nega mai un sorriso o un autografo a nessuno”.