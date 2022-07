Addio Francesco Giorgino fatto fuori brutalmente. Non lo vedremo più 

Francesco Giorgino è stato uno dei volti più importanti del Tg 1 e per molti anni ha dato voce alle notizie da tutto il mondo e per un periodo in prima serata.

Sembra però che dopo trent’anni di fedele carriera non lo vedremo più nel suo solito ruolo. È notizia di pochi giorni fa, il giornalista lascia il suo posto. Si tratta di un addio, ecco che cosa è successo.

Sembra che Francesco Giorgino abbia lasciato non solo il suo ruolo alla scrivania del Tg1 ma anche la stessa redazione. Malgrado le difficoltà in cui lascia la rete con il suo addio e certamente anche malgrado la sua assenza pare che il suo rapporto con la Rai non sia finito, dovremmo vederlo in una veste inedita.

Fino a ieri eravamo abituati a vederlo alla conduzione del Tg 1 delle 20.00 la fascia oraria principale e più importante ma al momento per Francesco Giorgino è il momento di una svolta. Il nuovo ruolo del giornalista, assegnato dalla Rai, sarà quello della alla direzione editoriale e resterà in ambito informativo.

Francesco Giorgino dice addio

Questa notizia ha sicuramente sconvolto i fan del Tg1 che da molti anni sono abituati al volto garbato del giornalista su Rai 1. La notizia è stata data attraverso un comunicato ufficiale della rete che ha annunciato anche altri cambiamenti.

Leonardo Metalli che fa parte del Cdr del Tg1 che ha emesso il comunicato ha voluto dire alcune parole per l’addio di Francesco Giorgino che vi riportiamo di seguito: “Dopo decenni di vita e crescita professionale fianco a fianco, mi mancherà un amico e un collega a volte troppo puntiglioso ma comunque un punto di riferimento con la sua esperienza umana e professionale. A Francesco Giorgino vanno i miei migliori auguri di buon lavoro in un altro settore della Rai”.

L’addio è stato graduale anche se brutale per molti telespettatori, dal momento che hanno cominciato a togliere l’edizione delle 20.00 al giornalista che infatti da giugno non copre più la fascia oraria più importante del Tg1.

In seguito a questo cambio molto importante nel palinsesto Giorgino ha detto addio. Una curiosità che ha a che fare con questa vicenda è che Monica Maggioni aveva proposto a Francesco Giorgino di condurre l’edizione delle 6.30 ma il giornalista si è categoricamente rifiutato.

La sera del 15 giugno è stata l’ultima per Francesco Giorgino che al termine del notiziario ha salutato il pubblico in un commovente saluto finale che ha commosso il pubblico di Rai 1. Ma non c’è da preoccuparsi perché potremmo vedere Giorgino in altre vesti in un prossimo futuro.

Alcune voci di corridoio che stanno circolando in questo periodo vedrebbero addirittura il passaggio di uno dei giornalisti di punta della Rai a Mediaset. Per il momento non ci sono certezze ma preso scopriremo la verità.