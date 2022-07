Albano Carrisi: è stata cacciata senza motivo, nel putiferio spunta proprio Romina Power

Nuovamente nell’occhio del ciclone Albano, proprio la sua famiglia si trova ad affrontare una situazione molto particolare, lei è stata cacciata. Centra anche Romina Power.

Albano Carrisi è uno dei massimi esponenti del panorama musicale nel nostro Paese, ma non solo, la sua musica e le sue famosissime canzoni sono conosciute in gran parte del mondo.

Quello che però da sempre suscita grande interesse verso il cantante, non riguarda solo la sua incredibile carriera, che vanta successi ineguagliabili, ma tanto fa anche l’interesse verso la sua vita privata. Ultimamente proprio il popolare cantante si è ritrovato nel bel mezzo dell’opinione pubblica proprio per una situazione davvero assurda, lei è stata cacciata e spunta Romina Power.

Ancora una volta Albano è nel mezzo della bufera mediatica

Come tutti sanno Albano e Romana Power si sono lasciati da moltissimi anni, ma ancora oggi ci sono tanti fan che continuano a sperare in un loro ritorno di fiamma, nonostante proprio il cantante di Cellino San Marco sia legato sentimentalmente alla compagna Loredana Lecciso da ormai da ventidue anni, dal loro amore sono arrivati anche i figli e i due hanno costruito una bella famiglia.

Ci sono stati degli alti e bassi ma in questo periodo della loro vita di coppia sembra che ci sia una bella stabilità e molta gioia. La Lecciso però, durante un’intervista recente, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto diretta, ha confermato che non è nelle sue intenzioni sposare né ora né mai Albano Carrisi, una confessione che ha lasciato i fan senza parole, la motivazione è semplice, per adesso le cose vanno bene così e non ne vede la necessità.

Nonostante tutto è proprio Albano Carrisi a trovarsi al centro del ciclone mediatico per quella situazione davvero scomoda, l’ha cacciata e sembra che centri Romina.

Cosa centra Romina Power con Albano Carrisi adesso?

Se dal punto di vista sentimentale nella vita di Albano sembra andare tutto a gonfie vele, dal punto di vista lavorativo le cose sono abbastanza turbolente, le ultime indiscrezioni parlano della possibilità che il duo Albano Carrisi e la figlia Jasmine, avuto proprio con la Lecciso, non prenderanno parte alla prossima edizione di The Voice senior, una decisione che è stata presa anche per ‘colpa’ di Romani Power.

L’indiscrezione arriva proprio da poco, Antonella Clerici avrebbe deciso di non confermare la presenza di padre e figlia nella fortunata trasmissione la ragione è molto pratica e così afferma, “Probabilmente Albano sarà costretto a dire di no perché in autunno riprendono i suoi concerti con Romina in giro per il mondo”.

Per quanto possa essere ovviamente ragionevole non poter garantire la presenza di Albano nel programma visto i suoi impegni lavorativi in tour con Romina, molti si sono chiesti come mai anche la figlia Jasmine debba essere cacciata dal programma proprio adesso che la ragazza stava iniziando a entrare nel mondo dello spettacolo e a farsi conoscere.

Soprattutto Albano non ha preso bene questa decisione della Clerici e si è detto particolarmente deluso di questa scelta.