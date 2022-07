Tradimento Maria De Filippi, dopo tutti questi anni un addio inaspettato

Sembra proprio che Maria De Filippi sia pronta a dire addio, la notizia inaspettata ha lasciato i fan increduli, soprattutto perché si parla di ‘tradimento’.

La regina indiscussa della televisione sta affrontando un doloroso addio, proprio Maria De Filippi una delle personalità più amate del mondo dello spettacolo dopo anni si trova ad affrontare un evento inaspettato, forse c’era da aspettarselo che sarebbe successo prima o poi.

Maria De Filippi negli anni ha saputo conquistare il cuore dei telespettatori grazie ai suoi programmi di grande successo, come il salotto pomeridiano di Uomini e Donne, il serale seguitissimi C’è posta per te, oppure il talent che ha portato alla ribalta dei giovani che sono poi diventate delle star Amici.

Il carisma di Maria è sicuramente una delle sue armi vincenti, oltre alla sua incredibile professionalità ed eleganza, capace di entrare in empatia con i suoi ospiti senza mai essere invadente, una qualità davvero rara. Inoltre in diverse occasioni, quando nei suoi programmi capitano dei momenti caldi, dove possono accadere discussioni o liti, Maria riesce sempre a mantenere la calma e trova sempre la strada migliore per mettere tregua ristabilendo un dibattito tranquillo e civile.

Conosciamo molto bene Maria De Filippi sul piccolo schermo, ma per quanto riguarda la sua vita privata cerca sempre di mantenere il massimo riserbo, ma proprio da poco è spuntata un’indiscrezione che la vede particolarmente addolorata per il triste addio.

Maria De Filippi e l’inaspettato addio che lascia tutti senza parole

Sembra incredibile dopo così tanti anni ma anche loro si diranno addio, siamo abituati da così tanto tempo a vederli insieme che inizialmente sarà difficile farsene una ragione, infatti proprio Maria De Filippi dovrà salutare una persona che le è stata a fianco ad Amici per moltissimi anni, con la quale non solo ha instaurato un grande rapporto di lavoro ma anche di amicizia, si tratta della ballerina, ex allieva del talent Elena D’Amario.

Proprio la D’Amario, infatti, darà una scolta alla sua carriera prendendo parte al cast della fiction di grande successo “Che Dio ci aiuti” in onda su Rai 1 e che la vedrà lavorare al fianco di un’altra grande donna dello spettacolo del nostro Paese, Elena Sofia Ricci, oltre che a Francesca Chillemi da cui sicuramente potrà imparare tantissimo.

Non sono ancora uscite grandi indiscrezioni su quale sarà il ruolo che interpreterà Elena D’Amario ma siamo davvero curiosi di scoprirlo.

Certo un duro colpo per tutti i fan di Amici e per la stessa Maria De Filippi che vede andare via una delle sue migliori ballerine, tanto che i più maligni hanno gridato al “tradimento”, ma sicuramente queen Mary sarà al contempo felice di vederla crescere.

E noi potremo continuare a seguirla nella sua carriera, quindi un grande in bocca al lupo a Elena per la sua nuova entusiasmante avventura.