Amadeus, parla del dramma della malattia. Una situazione in bilico tra la vita e la morte

Amadeus ha svelato un dettaglio su una drammatica malattia che lo riguarda da vicino e che ha sconvolto tutti. Ecco di cosa si tratta.

Gli ultimi anni in Rai sono stati gli anni in cui Amadeus ha spopolato in televisione accumulando un successo dopo l’altro in un momento in cui sembrava che la sua carriera fosse tramontata ecco arrivare nuove e grandi opportunità prima con L’eredità, poi con I soliti ignoti e poi la svolta definitiva con la direzione artistica del Festival di Sanremo che dal 2020 al 2022 ha visto tre edizioni una meglio dell’altra e malgrado la pandemia in corso.

Per altro la conduzione del Festival di Sanremo è sempre stato per Amadeus un sogno nel cassetto è ora si è finalmente realizzato, anche se non poteva minimamente immaginare il grande successo e le numerose edizioni che avrebbe condotto. Se pensiamo all’edizione del 2021 che ha visto la vittoria dei Maneskin di fronte a quella platea vuota non possiamo fare altro che pensare a quanto quella strana edizione nel mezzo della pandemia abbia cambiato, di fatto, la storia del Festival.

Le parole di Stefano Coletta, direttore di Rai 1 sul lavoro di Amadeus a Sanremo esprimono tutta la sua soddisfazione per l’operato del direttore artistico della kermesse e ha sottolineato quanto vi diciamo sopra, l’edizione chiave del 2021 che è stata rivoluzionaria: “A Sanremo con l’Ariston con la platea vuota ci ha fatto capire che Fiorello e Amadeus sono stati eroici. Con i Maneskin Ama ha fatto la rivoluzione, il segno che Rai1 sa raccontare i tempi, è vicina ai giovani”.

Come sappiamo Amadeus è stato riconfermato per la tre due edizioni del Festival come direttore artistico e di recente è stato annunciato il suo co-conduttore, Gianni Morandi che ha accettato con gioia l’incarico. Se ricordate Morandi ha già condotto due edizioni, una nel 2011 e poi l’anno seguente nel 2012, per non parlare delle sue partecipazioni alla kermesse come concorrente, quindi senz’altro se c’è qualcuno che conosce quel palcoscenico è proprio lui.

Ma tra le notizie che Amadeus ha riportato di recente in una delle ultime interviste ha svelato qualcosa di drammatico e molto complicato. Si parla di malattia, ecco cosa è successo.

Amadeus confessa

Amadeus ha fatto una confessione in una recente intervista circa un evento del suo passato di cui nessuno era a conoscenza, da bambino ha rischiato la vita. È stato a un passo dalla morte.

Ecco la sua testimonianza: “A 7 anni ho lottato tra la vita e la morte. Ansioso e apprensivo, soprattutto sulla salute. Al punto da sfiorare l’ipocondria. Lo sono sempre stato, fa parte della mia natura e del mio carattere. Ma sono convinto che a rincarare la dose sia stata anche una spiacevole situazione vissuta da bambino: un lungo ricovero ospedaliero dovuto a una nefrite. Di quel periodo conservo ancora un ricordo molto nitido. E ricordo che, anche se poi si è concluso tutto per il meglio, nei due anni successivi ho dovuto rinunciare a correre, scatenarmi, perfino a praticare sport, come invece, a quell’età, si ama tanto fare”.

Sono parole agghiaccianti quelle del conduttore che ha confessato a cuore aperto la sua ipocondria: “Credo che quel disagio vissuto in un’età così delicata mi sia rimasto appiccicato addosso.[…] Per non parlare del disagio che provo quando mi capita di mettere nuovamente piede in un ospedale, anche se per motivi niente affatto preoccupanti, come magari la partecipazione a un’iniziativa di beneficenza. Va da sé che non appena avverto un minimo sintomo di qualunque genere mi precipito dal medico. È il mio modo di reagire all’ansia”.