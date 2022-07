Giovanna Civitillo, il retroscena sulla figlia di Amadeus: “Mi ha fatto scoprire il…”

Giovanna Civitillo moglie di Amadeus, segue il marito nei suoi impegni di lavoro consigliandolo e aiutandolo come può mentre nel frattempo svolge il suo lavoro di madre del figlio avuto con Amadeus, José, mentre il marito si prepara per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Ma come tutti sanno Amadeus ha anche un’altra figlia, Alice nata da un precedente matrimonio con cui la stessa Giovanna ha un bellissimo rapporto.

Questi ultimi due anni televisivi sono stati gli anni di Amadeus, possiamo dirlo, dopo un periodo in cui sembrava che la sua carriera avesse raggiunto un calo ecco che il decollo verso nuove e grandi opportunità è arrivato prima con I soliti ignoti, preserale di punta di Rai 1 e poi con la direzione artistica del Festival di Sanremo che dal 2020 al 2022 ha visto tre delle edizioni più belle ma anche più significative della kermesse canora. Tutto questo grazie al gusto e al talento del suo direttore artistico.

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus da quasi vent’anni è stata sempre accanto al marito, anche nei momenti più complessi della sua carriera, sempre pronta a sostenerlo e tenergli la mano sia nei momenti belli che in quelli difficili.

Il rapporto tra moglie e marito dunque va sempre a gonfie vele e così quello con il figlio José Alberto, ma come vanno invece le cose tra Giovanna e la sua figlia acquisita Alice?

Giovanna Civitillo parla di Alice Sebastiani

Giovanna e Amadeus si sono innamorati nel 2003, anno che come ricordiamo vedeva Amadeus alla conduzione de L’eredità, oggi condotto da Flavio Insinna e precedentemente dal compianto Fabrizio Frizzi. In quel periodo L’eredità aveva un momento chiamato La scossa, dove Giovanna, al tempo ballerina, si esibiva facendo girare la testa a tutti, compreso il conduttore che in quel periodo tra una scossa e l’altra si innamorò di lei.

I due iniziarono una storia il cui amore fu coronato nel 2009 con il matrimonio svoltosi con rito civile poco dopo la nascita di José Alberto e in seguito il rito religioso ha avuto luogo nel 2019, dopo che Amadeus ha potuto ufficializzare legalmente la separazione dalla prima moglie Marisa Di Martino con la quale chiese anche l’annullamento presso la Sacra Rota.

I due però, come abbiamo detto avevano una figlia insieme, Alice, attualmente una venticinquenne che nel corso del tempo ha costruito un rapporto anche con la nuova moglie di Amadeus, Giovanna appunto che così parla della figlia acquisita.

“Mi ha fatto scoprire il mio senso materno”. Le due si sono conosciute quando Alice aveva solo 5 anni e fu proprio la bambina al tempo, a suggerire a suo padre che avrebbe dovuto fidanzarsi con Giovanna.

Ma qual è il segreto per un rapporto così bello? Lo racconta la stessa Giovanna: “Ci siamo amate subito, siamo una bella famiglia”. Giovanna Civitillo considera la sua come un’unica grande famiglia e non, come si dice oggi, una famiglia allargata.