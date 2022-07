Alex vuota il sacco e ammette tutto. Sul Gf Vip 6: “Sono pagato per…”

Alex Belli è tornato al GF Vip e ha svelato un retroscena davvero incredibile che ha lasciato tutti senza parole.

Alex Belli è tornato al GF Vip generando gioia, sorpresa ma anche qualche perplessità. Gli altri abitanti della casa lo hanno riaccolto tra loro e, seppur siano stati contenti di rivedere un loro “coinquilino”, sono anche rimasti di stucco, soprattutto dopo le ultime rivelazioni dell’attore.

Alex Belli ha iniziato a lavorare come modello, ma ha anche partecipato ad alcune produzioni teatrali, soap opera e spot pubblicitari. Il suo rapporto coi reality è iniziato con L’isola dei famosi nel 2015, ed è proseguito col GF Vip. L’attore ha partecipato alla sesta edizione de Il grande fratello VIP, nel 2021, ma era stato squalificato per aver violato alcune regole sul COVID-19. È rientrato poi dopo 2 mesi, come ospite, per soli 10 giorni, ma potrebbe tornare nella settima edizione.

Il suo ritorno aveva scosso gli equilibri della casa: se, da una parte, Soleil lo aveva accolto con calore, saltandogli quasi addosso, Delia Duran, sua moglie, era rimasta in disparte e lo aveva salutato con freddezza. Il triangolo amoroso aveva riempito le pagine di gossip per diversi mesi e Alex Belli aveva sostenuto il concetto dell’ “amore libero”.

Il rapporto tra lui e Soleil era molto più di una semplice amicizia e, come ha detto lo stesso attore, tra i due c’era una “forte complicità erotica“.

Gli altri concorrenti del GF Vip sono molto perplessi e non tutti accettano il comportamento di Alex Belli. Una persona, in particolare, ha criticato le scelte dell’attore, accusandolo di aver trattato male sua moglie e di averla fatta soffrire. Belli ha quindi risposto alle critiche, condividendo un particolare che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Alex Belli, la confessione

Dopo il suo rientro, Alex Belli ha dovuto fare i conti con gli ex compagni della casa. Nei 2 mesi fuori dal GF Vip, l’attore è tornato sui social e ha condiviso diversi tweet e post che hanno generato reazioni diverse. Miriana Trevisan, in particolare, si è scagliata contro Belli. “Perché non hai smesso di fare tutti quei tweet e discorsi su Soleil?” gli ha chiesto lei.

“Capite che io posso fare 20 post su Delia Duran e il nostro amore e poi 3 per Soleil e mostrano solo quelli?!” ha risposto Alex Belli, indispettito. “Noi tutti facciamo televisione qui dentro. Siamo in un racconto, dove io vengo chiamato in studio e mi vengono fatte domande. Non sono io a decidere le scalette. Se mi vengono fatte le stesse domande, puntata dopo puntata, io sono lì passivo che dico le stesse cose. Sono pagato per venire in puntata“.