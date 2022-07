Valeria Fabrizi, il triste retroscena dopo Ballando: “loro sapevano che…”

Valeria Fabrizi, cosa l’aspetta dopo Ballando con le stelle? Di sicuro l’attrice è stata tra i personaggi principali e più seguiti dell’ultima stagione del programma condotto da Milly Carlucci. Valeria Fabrizi voleva arrivare fin alla fine, dimostrando carattere e voglia di fare nonostante l’età. E ora? Che cosa succede per lei? Cosa ha detto Valeria Fabrizi dopo il programma?

Ballando con le stelle è diventato nel corso di questi anni uno degli appuntamenti fissi del sabato sera di Rai1 da gennaio alla primavera, tenendo compagnia a passo di danza i telespettatori che dagli inizi del duemila seguono con passione le gare di ballo tra i vip aiutati dai loro coach. Per non parlare dell’intrattenimento offerto dai giurati, alcuni dei quali con i loro toni pungenti danno pepe alle puntate. Che sarebbe Ballando con le stelle senza Selvaggia Lucarelli? Quest’ultima edizione i suoi scontri con Morgan hanno tenuto banco. Ma anche gli altri concorrenti hanno saputo attirare l’attenzione e tra questi c’è stata sicuramente la grinta di Valeria Fabrizi.

Purtroppo però la vittoria non è andata a Valeria Fabrizi che non ha nascosto il suo disappunto per l’accaduto. Una delusione come questa è comprensibile se consideriamo gli sforzi e le tante ore di allenamento che ogni concorrente deve sostenere, perché come sappiamo bene il programma non si esaurisce il sabato sera con la diretta. Ci sono, dietro la puntata, tante ore di sala prove per arrivare ai risultati che vediamo in diretta.

Il retroscena di Ballando con le stelle per Valeria Fabrizi

Per un’attrice come Valeria Fabrizi, anche considerata la sua età e le sue esperienze, Ballando con le stelle è stata innanzitutto una sfida, un oltrepassare i propri limiti e l’attrice ci teneva molto a fare una bella figura. Il suo obiettivo era quello di raggiungere la vittoria o magari arrivare almeno al podio ma come sappiamo lei con il suo cavaliere Giordano Filippo ha raggiunto solo il quinto posto insieme alla coppia composta da Federico Lauri e Anastasia Kuzmina. Un risultato che, come ha detto senza nascondere, le ha lasciato un po’ l’amaro in bocca.

Valeria Fabrizi ci dice la sua con queste parole: “Si sapeva già chi avrebbe vinto, io lo sapevo”. Insomma dalle sue parole, il cui gusto amaro non si nasconde, traspare come una sorta di premeditazione e l’attrice ha poi aggiunto che la giuria non ha tenuto conto delle sue condizioni di salute nelle ultime esibizioni, dal momento che in quel periodo aveva problemi con le ginocchia e questo limite non le ha permesso di ballare al meglio: “Sono con le ginocchia fasciate e non ho detto niente. Loro sapevano che io avevo problemi alle ginocchia”.

Si sa, il vincitore è sempre uno e la vittoria di Arisa e Vito Coppola era la più attesa con un consenso di pubblico molto grande anche per l’intesa tra i due e i retroscena romantici di cui si è tanto parlato. Ma la coppia non era l’unica favorita, qualcun altro parteggiava per Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale e altri ancora per Sabrina Salerno e Samuel Peron.

Nonostante i punti, il talento e i favori del pubblico però, Valeria Fabrizi rimane uno dei personaggi simbolo di Ballando con le stelle.