Conoscete il bellissimo papà di Sophie Codegoni? Fidanzato con un’ex star del Grande Fratello

Chi è la fidanzata del padre di Sophie Codegoni? Il bellissimo uomo è accompagnato da una ex protagonista del Grande Fratello, non potete immaginare di chi si tratta.

Il papà di Sophie Codegoni sta con una persona che non immaginereste mai. Il padre dell’ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello VIP è accompagnato da una donna che conosciamo tutti ma che non ci saremmo mai immaginati di vedere al suo fianco, anche lei ex concorrente del GF.

La Codegoni, ora nella casa del Grande Fratello, è stata tronista all’edizione 2020-2021 di Uomini e Donne. La donna ha trovato l’amore proprio dentro la casa, legandosi ad Alessandro Basciano, modello ed ex corteggiatore di Uomini e Donne. Imprenditore, ha partecipato anche a Temptation Island nell’edizione del 2020, come tentatore.

Nata a Riccione, Sophie Codegoni frequenta per lo più la zona di Varese e Milano, dove abitano i suoi genitori. Valeria, la madre, abita a Varese, mentre il padre Stefano gestisce un locale molto famoso a Milano, in Corso Como. Sophie è sempre stata appassionata di pattinaggio artistico, e fin da piccola si è dedicata a questo sport, seguita e supportata dalla madre.

La donna ha avuto un rapporto abbastanza conflittuale con suo padre fin dalla separazione dei suoi genitori. Negli anni le cose sono migliorate, ma i due non si lasciano mai andare ad abbracci o altre dimostrazioni d’affetto. Proprio suo padre, che non ha mai accettato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, si è fidanzato con una donna che ne ha fatto parte. Ecco chi è la sua nuova fiamma.

Sophie Codegoni, ecco con chi sta il papà

Stefano Codegoni oggi è impegnato sentimentalmente con un’ex concorrente del Grande Fratello 6. Quella edizione, dove la padrona di casa era Alessia Marcuzzi, aveva visto il trionfo proprio di Augusto de Magni.

La concorrente in questione è rimasta in TV anche dopo il reality: ha girato uno spot con Claudio Amendola, ha condotto Striscia la Notizia con Cristiano Militello ed è anche stata attrice in diversi film: Questa notte è ancora nostra, Cenci in Cina e Happy Family.

Avete capito di chi stiamo parlando? Esatto, proprio di lei: Man Lo Zhang. Un’accoppiata davvero incredibile che ha stupito molti, ma a quanto pare i due vanno d’accordissimo. La coppia ha deciso di vivere a Milano.

Ma cosa ne pensa Sophie Codegoni di questa frequentazione? L’ex gieffina non ha rilasciato commenti per adesso sulla questione, ma sembra che il rapporto con suo padre migliori di giorno in giorno.