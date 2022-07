“Una coppia è già scoppiata”: non c’è stato nulla da fare dopo Il Gf Vip

Sembra che per alcune coppie che si sono formate all’interno della casa del Grande Fratello Vip ci sia già aria di tempesta, ecco di chi si tratta.

Uno dei programmi televisivi che nel tempo ci ha regalato forti emozioni per la nascita di storie d’amore appassionate è senza dubbio il Grande Fratello, ancora prima di quello Vip abbiamo visto persone che nemmeno si conoscevano iniziare a conoscersi all’interno della casa più spiata d’Italia e con il tempo vedere tra di loro nascere quel sentimento di passione che in diverse occasioni li ha portati a restare una coppia anche dopo il programma.

Molte altre volte invece la fiamma della passione di è spenta poco dopo l’uscita dalla porta rossa, lo sa molto bene la vincitrice dell’ultima edizione del Grande fratello Vip, la bellissima principessa etiope Jessica Selassié che ha visto nascere e finire proprio in questo modo la storia d’amore di sua sorella Lulù con Manuel Bortuzzo.

Ma in questi lunghi mesi di durata dell’ultima stagione del Grande Fratello Vip abbiamo visto anche altre coppie di personaggi famosi formarsi e portare avanti la storia anche fuori la casa di Cinecittà, ma secondo Jessica alcune sono già scoppiate (oltre a quella della sorella ovviamente), così proprio la vincitrice dell’edizione svela quali sono le coppie che sono già scoppiate, sembra proprio che due ex gieffini siano già pronti a dirsi addio… ma non solo.

Proprio durante un’intervista la Selassié ha parlato apertamente di alcuni amori che ha visto sbocciare nella casa e che si erano giurati amore eterno, una volta usciti e spenti i riflettori e telecamere avrebbero trovato subito aria di crisi.

Le coppie che stanno scoppiano di questa ultima edizione del GF Vip

A Jessica durante l’intervista è stato proprio chiesto, “Qual è la coppia che durerà di meno?”, la ragazza con molta onestà e pochi peli sulla lingua si è lasciata andare a dichiarazioni confessando, “Una è già scoppiata, quella fra Miriana e Biagio”, parlando proprio del talent scout Biagio D’Anelli e la showgirl Miriana Trevisan, ma loro non sarebbero gli unici.

La Selassié infatti decide di lasciarsi andare a un’altra rivelazione scottante su un’altra coppia che ha trovato l’amore all’interno del Grande Fratello Vip ma che secondo lei ha ancora vita breve, si tratterebbe proprio di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

A detta della principessa etiope i due si lasceranno e da anche una motivazione molto precisa, così dice, “Forse quella che vedo meno solida, ma solo per la distanza, è la coppia formata da Sophie e Alessandro”.

In questo caso però forse la Selassié ha fatto male i conti, perché proprio i due sembra proprio abbiano deciso di abbattere le distanze e andare a convivere insieme a Milano, quindi a meno che non ci siano altre ragioni per ora ancora sconosciute, la loro sembra una coppia duratura.