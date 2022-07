Marco Liorni, lui è affascinate ma la moglie è divina: ecco chi è

Marco Liorni è da qualche tempo il protagonista del preserale estivo di Rai 1 con il programma Reazione a catena che va a sostituire I soliti ignoti. Sapete che Marco Liorni è sposato con una donna veramente bellissima? Da restare senza parole, ecco di chi si tratta.

Marco Liorni è stato molto bravo a mantenere riservata la sua vita privata, tanto che praticamente nessuno sapeva che il conduttore di Reazione a catena si è sposato sei anni fa e che sua moglie è una donna bellissima. La coppia ha anche due figlie, Viola e Emma, ma chi è la donna con cui Liorni divide la sua vita?

Marco Liorni, una carriera tra Mediaset e Rai

Marco Liorni si è formato come giornalista e ha svolto per anni questa professione, in seguito è passato alla conduzione televisiva al timone di tanti programmi di successo, per esempio il Grande Fratello alle sue prime edizioni ottenendo un grande riscontro di pubblico all’epoca per la trasmissione più innovativa dei tempi.

Con il suo talento e la spiccata simpatia ha saputo conquistarsi il favore del pubblico in tutti questi anni, anche grazie al garbo e ai modi sempre gentili e mai sboccati. Liorni ha condotto il reality più importante in Italia per sette stagioni fino al 2007 e quando si concluse questa esperienza il conduttore lasciò anche la rete Mediaset, passando alla Rai dove, passando per alcune esperienze di co-conduzione, una di queste con Caterina Balivo, per poi approdare al successo di Reazione a catena.

La donna che Marco Liorni ha sposato sei anni fa si chiama Giovanna e la cerimonia si è svolta lontano dai riflettori e pensate che i due si sono sposati negli Stati Uniti! Facile pensare che questa scelta è stata fatta per non avere addosso l’attenzione mediatica e i paparazzi. Giovanna non fa parte del mondo dello spettacolo e dunque neppure è abituata allo stress e al disagio che può comportare in alcuni casi l’essere famosi.

Ma cosa sappiamo di Giovanna? Su di lei circolano pochissime notizie, una di queste è che con Marco Liorni si sono sposati nel 2014 anche se stavano insieme da molto tempo. Sembra, infatti, che il loro primo incontro sia avvenuto alla fine degli anni Novanta e che sia stato alquanto particolare. Al tempo Marco Liorni, come ha poi raccontato, lavorava per una radio e quel giorno era nei pressi del suo ufficio quando Giovanna gli è passata davanti, lei era a piedi, lui in auto e non l’aveva vista. Ha rischiato di investirla, quel momento è stato la scintilla del loro amore, il resto è storia.

La coppia oggi vive felicemente il proprio matrimonio e la famiglia facendo invidia a molti e sicuramente è bello leggere di storie così durature come quella di Marco e Giovanna che stanno insieme da così tanto tempo.