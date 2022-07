Scoop Charlene di Monaco incinta aspetta il terzo figlio

Dopo le notizie che vedevano Charlene di Monaco e Alberto II sul punto di divorziare, arriva una notizia sconvolgente che vorrebbe la principessa in dolce attesa del terzo figlio.

Questi ultimi sono stati assolutamente degli anni complessi per Charlene di Monaco, non solo la malattia l’ha completamente debilitata portandola, in certi casi, a essere veramente in situazioni drammatiche.

I ricoveri sono stati diversi e le operazioni subite hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. Inoltre la principessa è stata per tanto tempo lontana dalla famiglia, proprio perché si trovava in riabilitazione in Svizzera, situazione che le ha portato una forte malinconia.

Il dolore per la lontananza dai figli è stato pienamente colmato quando finalmente li ha potuti riabbracciare, nonostante questo, sono state davvero pesanti le voci che la vedevano in profonda crisi con il marito Alberto II di Monaco.

I giornali di cronaca rosa hanno riportato parecchie indiscrezioni che vedevano i due sul punto di divorziare e Charlene di Monaco pronta a lasciare per sempre il Principato. Ma qualcosa forse sembra cambiato, siamo di fronte a un completo ribaltamento della situazione.

Proprio Charlene non molto tempo fa ha personalmente smentito le voci rispetto a una crisi matrimoniale e ha ribadito il suo amore per Alberto, in effetti le ultime uscite pubblica l’hanno vista molto diversa dagli ultimi mesi, sorridente e apparentemente felice.

Inoltre proprio dal giornale francese France Dimanche arriva una indiscrezione incredibile, la principessa Charlene di Monaco starebbe aspettando un altro figlio proprio da Alberto, questo andrebbe a far tacere tutte le voci su un divorzio imminente.

Charlene di Monaco in dolce attesa

La notizia è arrivata come un tornado anche se ad oggi non c’è ancora stata una conferma ufficiale, ma se fosse così questo spiegherebbe le diverse assenze agli aventi mondai degli ultimi mesi della principessa, che avevano fatto preoccupare i sudditi visto le sue precarie condizioni di salute passate e il terribile Covid che l’aveva colpita pochissimo tempo fa.

Per esempio aveva lasciato molti dubbi la sua assenza al Ballo della Rosa, un momento imperdibile per la vita delle personalità influenti monegasche, in cui si celebra la moda con un importante evento benefico. Questa sua assenza per un evento tanto atteso durante l’anno aveva fatto subito pensare che i problemi di coppia fossero nuovamente tornati a essere persistenti, o ancora peggio che Charlene di Monaco stesse ancora combattendo con la sua condizione di salute fragile.

Invece proprio il giornale francese ha fatto notare che la principessa ultimamente è stata vista con abiti abbondanti e l’assenza è dovuta al concedersi il dovuto riposo per la sua condizione in modo da poter vivere al meglio la nuova gravidanza.

Così scrive France Dimanche che afferma ci sia stato un ritorno di fiamma tra Charlene e Alberto e a suggellare questo amore abbiano deciso di “regalare un fratellino e una sorellina a Jacques e Gabriella”.

Per il bene della principessa Charlene di Monaco ci auguriamo che sia così, si merita di avere quella gioia che negli ultimi anni le è stata strappata via.