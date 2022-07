Silvia Toffanin non si nasconde più su Pier Silvio | La cruda verità dopo anni

Durane un’intervista Silvia Toffanin ha fatto una confessione scioccante rispetto alla sua carriera e come è arrivata al successo rivelando un’inaspettata verità che riguarda Pier Silvio Berlusconi.

A oggi è una delle donne più amate del Mondo dello spettacolo, una delle regine indiscusse dei salotti televisivi, ma non è sempre stato così per Silvia Toffanin, nella sua vita ha affrontato una lunga gavetta dove l’impegno e la determinazione l’hanno portata agli altissimi livelli a cui si trova, ma non solo… e la rivelazione che ha fatto durante un’intervista ha lasciato tutti spiazzati.

La bellissima conduttrice veneta ha deciso di raccontarsi a cuore aperto durante un’intervista in cui rivela le sue origini e quello stile di vita, che è stato praticamente una formazione, che l’ha portata ad essere la donna che è adesso, classe 1978 Silvia è cresciuta in un piccolo centro di tremila abitanti, Cartigliano in provincia di Vicenza.

Un luogo che non solo le ha dato i natali, ma la possibilità di assaporare la vita a trecentosessanta gradi. I quei meravigliosi luoghi, come si sa il veneto è un territorio che ha molto da offrire, Silvia si è subito confrontata con tutta l’arte e la tradizione che possono regalare le città e i borghi storici, ma anche tanta natura, come le oasi naturali, i laghi, le montagne e ovviamente il mare.

Silvia fin da piccola ha potuto scoprire le meraviglie del mondo e tutte le sue bellezze semplicemente vivendo e assaporando la terra in cui è crescite e che grazie anche ai suoi genitori, che le hanno dato dei valori fondamentali, sono stati perno della sua formazione.

Così Silvia durante l’intervista ha raccontato della sua infanzia e di come, tra un gioco all’aria aperta e l’altro insieme alla sorella Daiana, sognava il suo futuro, la stessa ha confessato che proprio quegli anni sono stati l’anticamera del successo, così decide di spostarsi a Milano per studiare e si laurea all’Università Cattolica del Sacro Cuore si laurea in lingue e letterature straniere.

Nel frattempo inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo posando per alcuni cataloghi e facendosi conoscere nell’ambiente, ad un certo punto prendere la decisione di partecipare al concorso di bellezza più famosi del nostro Paese, Miss Italia nell’edizione del 1997 quando aveva solo 17 anni.

Impossibile non notarla, infatti arriva in finale anche se non vince, ma questo per lei è stato un vero e proprio trampolino. Dopo poco arriva la svolta per la sua carriera, diventa una delle iconiche Letterine del programma di successo condotto da Gerry Scotti, Passaparola, siamo negli anni 2000.

Silvia Toffanin è giovane, solare, allegra, ha un sorriso contagioso e sprizza gioia da tutti i pori, infatti sono molti ad accorgersi di lei, tra questi niente meno che il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

I due si sono conosciuti nel 2001 e da allora non si sono mai lasciati, insieme hanno anche costruito una bellissima famiglia dove sono arrivati i due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

In molti dicono che si sarebbero sposati in gran segreto, e le voci sono diventate sempre più persistenti, ma è la stessa Silvia Toffanin che replica alle indiscrezioni dicendo, “È un amore lungo oltre vent’anni. Ma il matrimonio… lo lasciamo al gossip. Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo. Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici così”, mettendo un punto alla questione.

Ad un certo punto però Silvia fa una confessione che lascia tutti senza parole proprio riguardo alla sua carriera.

La confessione di Silvia Toffanin sulla sua carriera

Le è stato chiesto se la relazione con il capo indiscusso di Mediaset l’abbia aiutata nella sua carriera la Toffanin non esita a rispondere facendo una dichiarazione che non lascia dubbi, “Assolutamente più che aiutata, ci mancherebbe altro e probabilmente, al 99,9%, se non avessi incontrato Pier Silvio non sarei qui a fare televisione”.

Una ammissione molto onesta che in passato le ha portato le invide e le critiche delle persone, sono stati molti i pregiudizi che la vedevano solo come una raccomandata, ma Silvia nel tempo ha dimostrato di essersi meritata la posizione che ricopre e di essere una delle conduttrici più amate della televisione.

Il suo programma verissimo è tra quelli di maggior successo, tanto che ha raddoppiato la programmazione a dimostrazione che per quanto una spinta sia spesso fondamentale, serve a poco se non si ha talento.