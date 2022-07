Marco Bocci, l’incidente automobilistico e la diagnosi che “ha colpito il cervello”

Marco Bocci ha vissuto un vero incubo quando casualmente ha scoperto di soffrire di una terribile malattia dopo un incidente automobilistico e la corsa in ospedale.

Tra gli attori più amati e apprezzati del nostro Paese troviamo Marco Bocci, una carriera interessante e ricca di soddisfazioni la sua, ma forse non tutti sanno che ha vissuto un periodo a dir poco drammatico per un gravissimo problema di salute che lo ha colpito al cervello.

Una situazione disperata per Marco Bocci

Ormai a livello lavorativo conosciamo molto bene Marco Bocci, si è fatto conoscere per il suo grande talento, ma la sua passione per il mondo dello spettacolo inizia fin da giovanissimi, infatti ha decido di studiare e diplomarsi presso il Conservatorio Teatrale d’Arte drammatica La scaletta di Roma.

Questo gli ha dato una base solida per iniziare il suo percorso lavorativo nel mondo della recitazione. Inizialmente Bocci ha lavorato in teatro per poi essere presto notato per passare alla televisione prendendo parte a progetti di grande rilievo e fiction che hanno riscosso molto successo come Incantesimo 8, Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie.

Il grande successo per Marco arriva però nel 2014 quando entra a far parte del cast di Romanzo Criminale nel ruolo del Commissario Nicola Scaloja, da quel momento in poi la sua carriera lavorativa ha avuto una incredibile impennata. Per quanto riguarda la sua vita privata ci sono stati invece dei periodi davvero neri.

La terribile malattia al cervello che ha colpito Marco Bocci

Nella vita privata Marco Bocci è spostato con la collega attrice Laura Chiatti, proprio il 5 luglio del 2014 i due attori hanno deciso di unirsi in matrimonio nell’Abbazia di San Pietro a Perugia dopo che si erano conosciuti da pochissimo tempo, un vero e proprio colpo di fulmine.

Proprio la Chiatti gli è stata accanto in uno dei periodi della vita di Cocci davvero devastanti, è stato proprio l’attore a raccontare l’agghiacciante vicenda che lo ha visto protagonista.

Durante un’intervista Bocci ha raccontato di essere stato vittima di un incidente automobilistico durante una gara, sono stati immediati i soccorsi e la corsa in ospedale, proprio per questa fatalità ha scoperto ben peggio, una terribile malattia al cervello.

Lo stesso attore racconta, “Proprio quell’incidente ha reso palese la mia malattia. Ne ha reso possibile l’accertamento e la diagnosi: herpes al cervello, che altrimenti avrebbe avuto un corso dall’esito irreversibile”.

Una situazione davvero spaventosa, l’herpes al cervello è una patologia neurologica caratterizzata da un’infiammazione del cervello che può portare a terribili conseguenze, fino al coma.

Per una casualità Marco Bocci ha potuto scoprire per tempo questa terribile patologia e prendere le dovute precauzioni. Adesso l’attore sta bene.