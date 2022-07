Liberato allo scoperto. È nota l’identità del cantante con il cappuccio più famoso d’Italia

Si è scoperta l’identità di Liberato grazie a un nome che è saltato fuori dai registri SIAE, si attribuisce a tale musicista Gennaro Nocerino.

Da alcuni anni l’inconfondibile voce di Liberato si fa sentire con le sue canzoni che raccontano di storie d’amore adolescenziali all’ombra del Vesuvio e ogni anno c’è l’appuntamento fisso il 9 maggio per l’uscita del nuovo concept album.

Quest’anno sembrava non dover mai arrivare, il giorno del 9 maggio l’album tardava a presentarsi, finché eccolo approdare sulle piattaforme del cantante Liberato II, un album dedicato questa volta all’amore tra una sirena e un uomo.

Per anni abbiamo ascoltato le canzoni di Liberato chiedendoci chi si nascondesse dietro il famoso cappuccio e per anni sono state fatte svariate ipotesi. Un concerto a Napoli a maggio del 2018 si è svolto nel più totale mistero, ma oggi qualcuno ha svelato l’identità di Liberato. Ma cosa è successo?

I dati SIAE sembrano parlare chiaro e così anche i crediti riportati sotto i video di Youtube e Google. L’identità di Liberato si associa a tale Gennaro Nocerino. Ma come si è scoperto tutto ciò? Tutto è nato dai social dove qualcuno dallo sguardo molto acuto ha notato che la Siae ha registrati alcuni nomi per il brano Future Romance e questi nomi sono Raymond Fiore, Borut Viola e Liberato.

Fin qui nulla di strano se non fosse che cercando poi il video ufficiale del brano su internet nei crediti vi si può chiaramente leggere Scritto e prodotto da: Fiorious, Bawrut & Gennaro Nocerino.

Associando questi tre nomi a quelli di prima viene quindi facile intuire che Liberato corrisponda a Gennaro Nocerino anche perché tra gli altri due e i corrispettivi si riscontra una certa assonanza e quindi nessuno dei due a occhio e croce può essere Liberato.

Qualcuno poi ha ben pensato di fare un controllo incrociato e ha cercato il brano We Come From Napoli dove nei credits viene riportato Liberato con Gaika e 3D, gli autori però risultano essere Gaika Tavares e Gennaro Nocerino. Ritorna questo Gennaro Nocerino, ritorna il nome che ormai viene inevitabilmente associato a Liberato.

Viene da chiedersi a questo punto se non sia una cosa voluta, un artista che sapientemente non si mostra mai alle telecamere da diversi anni può fare un errore così grossolano?

I dati di Youtube e quelli della SIAE sembrano non lasciare dubbi e i controlli incrociati riportano a questa soluzione.

Cosa accadrà ora? Liberato ha un volto?

Al momento come abbiamo detto tutti gli indizi portano a Gennaro Nocerino e se questa persona fosse Liberato allora possiamo pensare che ci sia stato un errore da parte dell’artista che in un paio di occasioni si è firmato con il nome d’arte.

Per registrarsi alla SIAE naturalmente bisogna occorre presentarsi con il proprio nome di battesimo che in questo caso naturalmente non può essere Liberato. Naturalmente se, come crediamo, l’artista si è registrato effettivamente alla SIAE, vuol dire che queste teorie potrebbero avere un forte fondamento.

Un’altra domanda che ci si pone è se non sia stata la Siae stessa a portare a questo risultato. Ma chi è a questo punto Gennaro Nocerino?

Si tratta di un musicista, cantante, produttore e tastierista di cui si possono ascoltare i brani sul web e che ha formato un duo denominato Herr Styler. Da qui a controllare una somiglianza tra i brani di Nocerino e quelli di Liberato ci passa davvero poco, i fan si sono scatenati e hanno cercato di riconoscere la voce, le tonalità e lo stile.

Naturalmente dopo il polverone che si è alzato è chiaro che l’unica cosa che potrebbe fare luce è una smentita, oppure una conferma. Intanto non dobbiamo dimenticare che Liberato è sempre stato un collettivo, quindi un gruppo di persone. Pertanto anche se Nocerino fosse effettivamente Liberato, in realtà lo sono anche gli altri nomi che abbiamo citato prima.

Staremo a vedere, nel frattempo avete provato a carpire una somiglianza tra le due voci?