Ilary Blasi e Francesco Totti “tornano insieme”. L’annuncio fa impazzire tanti e tremare alcuni

Una indiscrezione davvero incredibile ha fatto impazzire i fan della coppia Totti Blasi, proprio il re del gossip, quindi particolarmente informato sulle questioni relative alla cronaca rosa ha lanciato uno scoop clamoroso.

Abbiamo poche certezze nella vita, ma quelle che abbiamo sono salde, una di queste è sicuramente che tra i divorzi più chiacchierati dei Vip troviamo quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti, una separazione che non solo interessa i tanti fan che da tanto seguono con affetto la coppia, ma in queste settimane, da quando hanno rilasciato il grande annuncio, ha fatto parlare anche personalità dello spettacolo e non solo.

A intervenire sulla vicenda troviamo anche uno che con vive di pane e gossip, molto attento agli accadimenti del mondo dell’intrattenimento e che ha deciso di di esporsi personalmente su quello che sta accadendo. Si tratta del giornalista, esperto di tv e cronaca rosa Roberto Alessi, direttore di Novella 2000.

Sulla separazione tra Totti e Blasi c’è una vera corsa all’indiscrezione, allo scoop o semplicemente la curiosità di capire cosa sia successo per portarli a una tale decisione dopo vent’anni di matrimonio dove tutto sembrava andare per il meglio.

Invece proprio dal pr Alex Nuccetelli, amico intimo dell’ex calciatore della Roma, scopriamo che la decisione di porre fine al rapporto parrebbe essere stata presa dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi, quando invece Totti avrebbe voluto fare di tutto per riuscire a tenere in piedi la storia.

Così mentre la bella Ilary ha preso il volo e si è allontanata il più possibile da questa bufera mediatica andando in un mega viaggio di lusso in Tanzania con i figli, pare che Totti, rimasto Roma, abbia vissuto una vita molto a basso profilo, evitando troppe uscite pubbliche o eccessivi coinvolgimenti, non riesce a darsi pace per questa rottura che avrebbe cercato di salvare fino all’ultimo.

Come riportato dal settimanale Chi, sembra aver declinato anche un torneo di paddle con gli amici Vieri e Matri che si sarebbe tenuto a Formentera.

Ma dall’indiscrezione rilasciata proprio da Roberto Alessi arrivano notizie che potrebbero rallegrare i fan, così ha deciso di dire la sua su, così racconta, “Mi fa rabbia perché quando sei in mezzo a queste cose non ti rendi conto della realtà della vita e non ti accorgi di quello che stai perdendo. I progetti, i sacrifici, i problemi, persino i lutti strazianti (Totti ha perso da poco il padre). Problemi che hanno quelli che vivono in 70 metri o in ville da 600 metri…Peccato, davvero peccato”.

Un suo modo per esprimere la frustrazione personale che si annida all’interno di certe separazioni, poi però prosegue con alcune affermazioni che lasciano davvero senza parole, Alessi afferma, “Concludo con la domanda che a Roma mi fanno tutti: ‘Torneranno insieme?’ e la risposta automatica che si danno tutti, prima che io possa rispondere, è: ‘Sì, torneranno insieme’”.

Una frase che in tantissimi vorrebbero sentire, in molti ancora sono increduli davanti a questa separazione e Alessi vuole dare un segno di speranza come buon auspicio perché possano dare una seconda possibilità al loro amore.