Francesco Totti non riconosce più Ilary Blasi, le indiscrezioni portano a una verità non detta

Abbiamo seguito la storia di Francesco Totti e Ilary Blasi negli anni, li abbiamo visti crescere e cambiare insieme, Ilary forse più di Totti.

Iniziano a spuntare alcune indiscrezioni che intravedono uno spiraglio di possibile verità nel mezzo di un tornado mediatico generato dalla rivelazione della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasy.

La famosa conduttrice ne ha fatta di strada nel mondo dello spettacolo, ha iniziato come letterina nel fortunato programma targato Mediaset e condotto dall’inimitabile Gerry Scotti, fino a diventare una delle conduttrici più apprezzate e richieste del panorama televisivo italiano.

Non da ultima la sua conduzione al timone di un programma non certo semplice, la appena terminata edizione dell’Isola dei famosi che ha visto trionfare l’attore Nicolas Vaporidis, ma ha anche messo in scena dei veri e propri drammi, tra litigate furibonde, malesseri e infortuni, certo non sono mancate anche le love story, ma sicuramente un’edizione che ha tenuto tutti con il fiato sospeso e Ilary Blasi ha dimostrato di essersi fatta le ossa negli anni e di saper portare a casa il risultato con numeri da record.

Di lei non si è mai smesso di parlare per tutta la stagione televisiva e proprio adesso che è iniziata la pausa estiva, che vede chiudersi il palinsesto per riorganizzare la prossima stagione, Ilary e Francesco Totti, suo marito da oltre vent’anni, sganciano la bomba che sta creando un vero ciclone mediatico che da tanto non si vedeva.

La loro separazione è la notizia del giorno ormai da una settimana, rimbalzano pettegolezzi, rumors, indiscrezioni e le foto che la stessa Ilary pubblica della sua vacanza con i figli non fa altro che alimentare la curiosità di pubblico e giornalisti di cronaca rosa.

La questione della separazione ha preso una piega talmente incredibile e di dimensioni bibliche che non solo se ne parla dappertutto, ma è anche diventato motore scatenante di video ironici che, alla fine, strizzano l’occhio a quella che potrebbe essere una verità non detta.

Così salta la mosca a naso e sorgono dei seri dubbi se uno dei motivi per cui Totti abbia preso la decisione di allontanarsi da Ilary non sia dovuto anche al fatto che forse lui preferiva una Ilary più naturale… nel vero senso della parola.

Francesco Totti forse ha cambiato gusti, o forse Ilary è un’altra persona

È sotto gli occhi di tutti che proprio Ilary Blasi non sia più quella letterina acqua e sapone che tutti ci ricordiamo (o facciamo fatica a ricordarci), negli anni ha preso in mano il suo aspetto e lo ha completamente cambiato, ormai nel nostro immaginario Ilary è quella che vediamo tutte le settimane in televisione, ma se andiamo a guardare una sua vecchia foto ci accorgiamo che è quasi irriconoscibile.

È come se avesse fatto un restyling completo, sicuramente ha riempito il seno e le labbra, ma i connotati appaiono proprio diversi. È sicuramente sempre bellissima, però forse non è la stessa persona di cui Totti si era innamorato molti anni fa, come una simpatica creator di Tik Tok fa notare, Ilary ormai assomiglia di più a un personaggio di Avatar, ovviamente la gag è scherzosa e strappa una risata, ma sia mai che forse il ‘pupone’ preferisce una donna più naturale?

In tutto questo c’è comunque da aggiungere che la Blasi ha sempre glissato sulla chirurgia contestando le voci sul fatto che fosse ricorsa alle famose punturine di acido ialuronico o di essersi affidata al botulino. Ma aveva smentito categoricamente pochi mesi fa che ci fossero dei problemi nel suo matrimonio, è andata anche a Verissimo per dissuadere le persone dal credere a queste ‘voci’…

Per quanto riguarda la relazione tra i due non ci è voluto un detective per scoprire la verità, visto che sono stati proprio loro a indire una conferenza stampa per confermare la fine del matrimonio.

Invece sulla chirurgia plastica ancora nessuna conferma ufficiale, facciamo finta che crediamo a Ilary e che non sia mai ricorsa al lettino del chirurgo. Per dovere di cronaca lasciamo una foto di qualche anno fa di Ilary Blasi, gli invidiosi diranno Photoshop.