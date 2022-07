Marco Giallini, “sarei morto”, il racconto straziante del dramma devastante

Marco Giallini ha deciso di raccontare in un’intervista il terribile lutto che ha dovuto affrontare, una morte improvvisa e straziante.

Uno dei più grandi attori del nostro tempo, considerato da pubblico e critica tra i migliori in circolazione è in assoluto Marco Giallini, ha preso parte a produzioni importanti e che hanno riscontrato un enorme successo, come per esempio Perfetti sconosciuti, oppure A.C.A.B., o ancora, Tutta colpa di Freud questi solo per citarne alcuni, ma la sua carriera è una escalation di grandi lavori e immense soddisfazioni.

Forse però non tutti sanno che il grande successo del famoso attore deriva dal suo più grande dolore, proprio Marco Giallini ha dovuto affrontare una situazione drammatica nella sua vita, qualcosa che ha completamente devastato tutto il mondo che conosceva fino a quel momento. Questo dramma lo ha anche portato a fare una scelta definitiva che ha radicalmente cambiato tutto.

Marco Giallini il dramma che ha devastato la sua vita

Sono passati ormai 10 anni da quando Marco Giallini ha dovuto dire addio a sua moglie Loredana, una perdita che ancora oggi è una ferita aperta nel suo cuore, inoltre il decesso è stato un vero fulmine a ciel sereno.

Loredana infatti stava benissimo, non soffriva di alcuna malattia, ma quella maledetta estate del 2011 si è portata via tutto, all’improvviso la donna ha lamentato un fortissimo mal di testa e si è accasciata al suolo, i due stavano partendo con i figli per le vacanze estive, era luglio, ma quella vacanza purtroppo non è mai arrivata, Loredana è morta per una improvvisa emorragia cerebrale a soli 48 anni.

Durante un’intervista straziante proprio lo stesso Marco Giallini ha raccontato di come ancora questa sia una perdita con cui si trova a fare i conti giornalmente, lo stesso racconta, “Morire è prassi, ma non a 40 anni mentre prendiamo le valige per la vacanze”, un dolore straziante che ha portato il famoso attore a dover rivoluzionare completamente la sua vita.

Impossibile immaginare che possa capitare una tragedia simile, così ha dovuto prendere in mano la situazione nonostante il dolore lo attanagliasse, ma doveva pensare ai loro due figli rimasti orfani da parte della madre piccolissimo, il più grande aveva solo 12 anni, mentre il secondo appena 5.

Un vero dramma che Marco ha deciso di trasformare in forza, il dolore in tenacia e da quel momento ha deciso che avrebbe fatto di tutto nella sua vita per diventare un attore di fama e successo proprio per dare una possibilità ai suoi figli.

Infatti, forse non tutti sanno che prima del drammatico evento Giallini non era affatto un attore famoso, da quel momento ha dato davvero se stesso per riuscire nella sua carriera, “L’ho fatto per dare una possibilità in più ai figli. Dovevo tirarli su come ci eravamo promessi”, ha raccontato ed è diventato l’attore che noi oggi tutti conosciamo, un vero talento.

Nel cuore ovviamente porta sempre Loredana e nonostante sembri una roccia ammette di avere ancora dei momenti davvero tosti da superare, “Piango di nascosto come i veri duri. Lo sono, altrimenti sarei morto”.