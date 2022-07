Lutto Matilde Brandi, lo straziante racconto della tragica malattia

Matilde Brandi ha aperto il suo cuore con il pubblico e ha raccontato della scomparsa di una persona a lei molto cara e di una tragica malattia. Ecco di chi ha parlato e di cosa si trattava.

Matilde Brandi è una showgirl che da tempo non si vede nel piccolo schermo ma che ha fatto una carriera brillante come ballerina e attrice muovendosi fra teatro e televisione. Ai suoi esordi sul piccolo schermo per esempio l’abbiamo vista in un’edizione di Fantastico del 1991 -1992 condotta quell’anno da Raffaella Carrà e Johnny Dorelli.

In teatro ha debuttato invece con Victor/Victoria per la regia di Pino Insegno nel 2004. Da questi esordi non si è mai più fermata fino al suo ultimo lavoro Ricette d’amore in teatro e in Tv la partecipazione a Detto fatto.

Verissimo è uno dei salotti più frequentati di Canale 5 ed è anche la trasmissione nella quale si susseguono molti personaggi famosi che si trovano a raccontare tante commoventi storie capitate a loro direttamente oppure ai loro cari.

Anche Matilde Brandi è tra coloro che hanno partecipato alla trasmissione condotta da Silvia Toffanin e in questa ospitata ha aperto il suo cuore raccontando tutto quello che è capitato a una persona a lei cara scomparsa tempo fa per una grave malattia.

La persona in questione è sua madre che tempo fa soffriva del morbo di Alzheimer, una malattia neurologica degenerativa che porta a dimenticare ogni cosa, ci si dimentica delle persone, perfino dei parenti, ci si dimentica dei propri ricordi e perfino di se stessi, arrivando a uno stato vegetativo molto simile a quello di un neonato. Matilde Brandi ha dovuto guardare in faccia proprio a questa malattia e assistere al deterioramento della mente di sua madre.

Nella commozione generale ha raccontato tutto a Silvia Toffanin davanti alle telecamere di Verissimo.

Vi riportiamo le parole di Matilde Brandi su questa esperienza: “È una malattia devastante, giorno dopo giorno perdi un pezzo del proprio caro. Mia madre era un treno, ora vederla in quel letto mi fa stare male. Io penso che capisca perché a volte piange, ma spero che non capisca, magari vive nel suo mondo. Da qualche giorno rifiuta il cibo e capisco tante persone che decidono di voler morire. Lei c’è ancora, ma come sta?”

Matilde Brandi, la tragedia entrata nella sua vita

Proprio nel periodo in cui Matilde Brandi ha raccontato il suo dramma famigliare alle telecamere la mamma è passata a miglior vita. Evidentemente l’inappetenza era un primo segnale delle battute finali. Matilde Brandi ha voluto salutare sua madre in un post Instagram a lei dedicato e che sotto la foto della mamma, con il sorriso sulle labbra, vedeva questa didascalia,

“Vola mamma, vola in alto più che puoi. Ora nessuna malattia potrà farti più del male. Grazie a Verissimo e un grazie speciale a Silvia Toffanin dal cuore grande e meraviglioso come i suoi occhi! Mamma hai aspettato che raccontassi la tua storia e alla fine della puntata sei volata via non potevo immaginare VOLA MAMMA VOLA”.