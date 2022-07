Tutto in piazza!! Paola Turci e Francesca Pascale, dopo il matrimonio arriva una notizia che lascia tutti senza parole

Tra le notizie principali delle ultime settimane quella del matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale è stata una delle più chiacchierate. Si è detto tutto ma quello che forse non sapete è che la coppia potrebbe essere presto protagonista di un programma televisivo molto amato.

Abbiamo detto più volte che in questo periodo le stagioni televisive dei programmi di punta si sono concluse, sia sulle reti Mediaset che in Rai, ma come abbiamo anche aggiunto è proprio questo il periodo in cui gli autori e i presentatori dei programmi si riuniscono per decidere chi dovrà comporre il cast delle nuove edizioni dei programmi di punta.

La redazione di Ballando con le stelle è una di queste e in questi giorni Milly Carlucci è a lavoro per decidere chi farà parte della prossima edizione del programma di danza da sala più seguito della Tv.

A proposito di Ballando con le stelle Milly Carlucci è a caccia di talenti sia professionisti della danza che vip e ha svelato proprio nei giorni scorsi alcune novità ma soprattutto ha raccontato al pubblico cosa vuol dire fare il suo mestiere.

“Per farcela non in Rai, ma in tv, bisogna saper navigare fra i grandi cambiamenti di gusto, cercare di capire cosa vuole il pubblico e preservare la coerenza con se stessi. È un mestiere complicato ed è molto diverso da quello che immagina la gente. Non è solo una vita meravigliosa fatta di risate e autografi. Per niente. Servono determinazione, umiltà, resistenza. E, a volte, follia. Quando diciassette anni fa ho proposto Ballando con le stelle, i balletti in tv nessuno li voleva”

Paola Turci e Francesca Pascale a Ballando con le stelle

Per quanto riguarda il cast di vip che andrà a comporre il dance show condotto da Milly Carlucci, la conduttrice ha fatto alcuni nomi di cui già si era parlato nelle scorse settimane: Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Gabriel Garko, Marta Flavi, Eva Robin’s, Nancy Brilli, Beppe Convertini potrebbero essere i nuovi apprendisti ballerini della prossima stagione di Ballando con le stelle.

Ovviamente tutto potrebbe cambiare fino al momento dell’inizio della trasmissione e queste sono state le parole della presentatrice al riguardo: “Dico solo che alcuni di loro sono stati contattati, ma bisogna fare gli abbinamenti con i maestri, impresa mai semplice. C’è tempo per ufficializzare. Posso confermare che vorrebbero partecipare in tantissimi, e questo mi fa piacere: il programma funziona alla grande. Posso aggiungere che l’impianto drammaturgico, oltre al ballo, si basa sulle storie importanti delle persone in gara, e tutte insieme devono avere un senso”.

Per quanto riguarda la coppia composta da Paola Turci e Francesca Pascale, la stessa Carlucci ha voluto sbilanciarsi sulle due donne di cui più si parla in questi giorni e infatti in una delle sue ultime dichiarazioni ha detto che le due potrebbero effettivamente partecipare al programma, la porta è aperta per loro: “Sì, certo. Ci abbiamo sicuramente pensato. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio. E poi conosco bene Francesca, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei ma poi non ci siamo mai riusciti. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata”.

Con questa affermazione Milly Carlucci ha dimostrato di essere una donna al passo coi tempi che sa guardare a quello che succede nella cronaca di costume e sa seguire le novità del tempo.