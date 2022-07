Antonella Clerici e il dramma devastante, un lutto doloroso “Una verità orrenda”

Antonella Clerici ha condiviso il dolore di un lutto devastante che l’ha colpita. I fan sono rimasti sconvolti

Antonella Clerici, una delle conduttrici più amate dagli italiani, ha condiviso un profondo dolore che di recente ha riportato alla mente. Un lutto terribile che ha portato un enorme dramma nella sua vita, causato da una malattia incurabile. I fan sono rimasti sconvolti.

Nata a Legnano 1963, Antonella Clerici è entrata fin da subito nel cuore dei telespettatori grazie al suo piglio e alla sua simpatia. La conduttrice è da sempre simbolo di spontaneità in televisione. La Clerici ha debuttato negli anni ’80 proprio in Rai, per la quale ha condotto inizialmente diversi programmi sportivi come Domenica Sprint e Dribbling.

Antonella Clerici è il volto insostituibile di La prova del cuoco, trasmissione storica di Rai 1 che ha portato la conduttrice a essere una delle figure di punta dell’emittente. Nel 2010 ha condotto il Festival di Sanremo e Ti lascio una canzone, per due edizioni consecutive.

Altri programmi di nota condotti dalla Clerici sono stati Il treno dei desideri, Tutti pazzi per la tele, Lo Zecchino d’Oro 2019, Ti lascio una canzone e The Voice Senior.

I fan della conduttrice sono abituati a vederla sempre con il sorriso sulle labbra e una forza incontenibile: Antonella Clerici dà sempre il massimo quando si tratta di intrattenere gli spettatori. Poco tempo fa, però, la donna ha condiviso il dolore di un lutto molto grave che l’ha colpita, lasciando i fan di sasso.

Antonella Clerici, un dramma devastante

La conduttrice ha dovuto affrontare un dolore davvero profondo che l’ha segnata in maniera irreversibile. Sempre abbastanza riservata sulle sue questioni personali, la Clerici ha condiviso il suo dramma in un’intervista, svelando di aver dovuto affrontare un lutto devastante che l’ha lasciata senza fiato.

Purtroppo, nel 1995, Antonella Clerici ha perso sua madre, Franca, per una brutta malattia che l’ha portata via improvvisamente. La perdita le ha lasciato un vuoto dentro che non riuscirà mai a colmare e porterà sempre con sé il ricordo di quel terribile giorno.

“Successe tutto all’improvviso” ha svelato, “Mamma era appena rientrata da un viaggio in Messico. Era bellissima come sempre, abbronzata, felice, piena di voglia di vivere perché aveva 55 anni, con tanti progetti all’orizzonte”.

La donna era molto giovane quando se n’è andata, lasciando la Clerici nel dolore. “Nessuna cura, purtroppo, l’avrebbe potuta salvare” ha continuato la conduttrice. La madre soffrì di un melanoma maligno che l’ha portata via troppo presto.