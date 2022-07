Addio Kate Middleton, sta succedendo davvero e alcune scelte prese sono inimmaginabili

Sembra proprio che sia imminente la decisione presa da Kate Middleton e famiglia, molto presto se ne andranno e hanno preso delle decisioni che hanno lasciato tutti senza parole.

Negli ultimi tempo Kate Middleton e la sua famiglia stanno vivendo dei momenti molto particolari, il nipote prediletto della regina Elisabetta II, il principe William e sua moglie Kate stanno prendendo delle decisioni importanti per la loro vita futura, soprattutto dopo le indiscrezioni trapelate che parlavano di una vita impossibile per loro nella dimora dove attualmente risiedono. Kate ha detto a fonti vicine che sente in prigione dentro casa sua.

Attualmente la coppia con i tre figli vive dal 2017 a Kensington Palace, all’interno della dimora tutto sembra andare bene, anzi non solo loro amano quella casa, ma anche i loro domestici sembrano provare una grande senso di rispetto gratitudine nei confronti dei dichi di Cambrigde, ma il problema sorge per via del fatto che non riescono a trovare pace rispetto alla loro privacy. La duchessa ha raccontato che viene continuamente spiata e anche quando si trova in giardino con i figli ci sono sempre paparazzi pronti a fotografarla.

Quello che è trapelato da fonti attendibili è che la famiglia abbia deciso di trasferirsi e che questo potrebbe avvenire tra non molto tempo per una soluzione molti diversa da quella attuale, i dichi di Cambridge e figli vogliono andare a vivere in una dimora più piccola rispetto a Kensington Palace dove non avranno i domestici.

Per molti questa potrebbe sembrare una scelta strana conoscendo le abitudini dei reali inglesi, ma sia Kate che William hanno sempre avuto un occhio di riguardo per le finanze della Royal Family e sono sempre stati molto attenti al lato economico.

Alcuni hanno detto che la duchessa di Cambridge ha un lato un po’ chip, invece per altri le scelte che prende sono molto apprezzate, soprattutto perché la relazione e la avvicina moltissimo a tante persone che in lei si ritrovano anche nelle piccole cose.

Kate Middleton e quella strana passione che in tanti non capiscono

Kate Middleton in diverse occasioni è stata vista indossare abiti comprati in negozi low cost, da quello che dicono fonti vicine sembrerebbe che la duchessa ami fare shopping non solo in grandi marche ma le piaccia spulciare in negozietti più a basso costo e divertirsi con la moda, inoltre e famosa per riciclare gli abiti che non indossa più, un gesto molto sostenibile.

Dove si trasferiranno Kate e William

In diverse occasioni i duchi di Cambridge hanno espresso il desiderio di lasciare Londra per andare a vivere in un posto più tranquillo, lontano dalla frenesia della capitale inglese.

Così la loro scelta è ricaduta su Adelaide Cottage, la residenza non si trova lontana dalla regina, ma sicuramente è un luogo più appartato e tranquillo che gli permetterà di vivere la loro quotidianità con altri ritmi, come per esempio fare delle passeggiate in serenità nei dintorni.

La nuova dimora non è proprio una vera casa quanto più una dependance del castello di Windsor, avrà quattro camere e dovranno rinunciare alla comodità dei domestici, inoltre per scelta sempre dei dichi, non sono stati fatti lavori o modifiche alla dimora, questo per non spendere ulteriori soldi e gravare sulle tasche dei contribuenti.

Quello che li preoccupa maggiormente in realtà, non è per loro, che non vedono l’ora di fare questo cambiamento di vita radicale, ma per i loro figli che dovranno sradicarsi da quella che ora è la loro quotidianità, per ricominciare una nuova vita da un’altra parte, iniziando dalla scuola, che dovranno lasciare e cambiare.

Questo implicherà doversi integrare in un nuovo ambiente. Forse che il più grande dei figli, il principe George, potrebbe essere una buona soluzione visto che, come sappiamo, nella vecchia scuola c’erano stati più volte dei pesanti litigi con dei suoi compagni di classe dove erano addirittura arrivati alle mani. Quindi forse potrà trovare dei nuovi compagni con cui fare amicizia.